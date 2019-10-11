Radio Babnet Tunisie On Air: Wael Kafouri - Irham Adabi  

''صوتوا لزوج إشراف.. صوتوا لشرف تونس''

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
حياة بن يادم

تعيش تونس في هذا الخريف المبكر لسنة 2019، على وقع انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، و ذلك اثر رحيل رأس السلطة الى الرفيق الأعلى .
شهدنا الدور الأول من الانتخابات يوم 15 سبتمبر 2019، ليبوح الصندوق أن المترشح الأول للدور الثاني هو قيس سعيد و المتحصل على 18.4 بالمائة من مجموع الأصوات يليه المترشح نبيل القروي ب 15.6 بالمائة، و الذي أفرج عنه مؤخرا يوم 9 أكتوبر 2019 من السجن، و المتعلقة به تهم في الفساد وفي التهرب الضريبي.

حاولت أن أتعرف على المترشحين من خلال البحث في ويكيبيديا، ليأخذني الفضول التركيز على معلومة الحياة الشخصية دونا عن غيرها، و أقدمها كما هي:
قيس سعيد متزوج من اشراف شبيل وهي قاضية ومستشارة بمحكمة الاستئناف ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس .

أما ويكيبيديا نبيل القروي بالعربية لم ينص على مهنة زوجته مما اضطرني للبحث في ويكيبيديا بالفرنسية لأتحصل على النتيجة التالية:
Nabil Karoui est marié à Salwa Smaoui, un temps employée par Microsoft
و كأن حال ويكيبيديا يقول ان معلومتك التي تبحثين عنها حول زوجة قيس موجودة باللغة العربية رمز الهوية، و معلومتك حول زوجة نبيل موجودة باللغة الفرنسية رمز التغريب.

و من خلال متابعتي لحملة المترشحين، نلاحظ غياب تام لإشراف زوجة قيس، و التى ظهرت في صورة محتشمة صحبة زوجها يوم 15 سبتمبر2019، للإدلاء بصوتها كسائر المواطنين. و حتى في إعلام "السيستام" و الذي لا يفوت فرصة بالتشهير بقيس سعيد لا نجد لها أثر. و هذا و إن دلّ فإنه يدلّ على عجزهم في إيجاد ثغرة لتشويهها و يدلّ كذلك على شرف نسبها.
أما زوجة نبيل سلوى، فهي مديرة الحملة الانتخابية بامتياز، وهي الفاتقة الناطقة المتحصلة على البطاقة الخضراء، لتصول و تجول في كل المحطات الاعلامية، و تراها بين نساء الريف محملة بعطايا "يرحم خليل".

كما أنها بطلة فضيحة ضابط المخابرات الصهيوني "آري بن مناشي"، الذي تربطه علاقة بنبيل القروي والذي اعترف بدوره بوجودها. حيث أكد الضابط المذكور في الفيديو الفضيحة حرفيا "ان الدفوعات تمت مباشرة من حساب نبيل و سلوى القروي.. نبيل القروي و زوجته قاموا بتحويل مباشر لحسابي البنكي مبلغا بقيمة 150 ألف دولار، أسبوع بعد الاتفاق و ذلك مثبت".

كما نجد سلوى في أمنية نبيل، صاحب مقولة الفضيحة "لواش عاملها انا القناة ماو باش نحكم فيهم و في والديهم. تو نوريهم الحرية"، الذي بالغ في الثناء عليها بعد خروجه من السجن، و اعتبرها انها الاجدر للترشح لكرسي الرئاسة لترد حاشيته، المناشدين لبن علي سابقا، هاتفين باسمها "الكنديدا الجاية".

لنتصفح على موقع باب نت عنوانا جديدا لسلسلة الفضائح المتعلقة بالمترشح نبيل القروي، صاحب حزب قلب تونس، و المتهم بالفساد و التهرب الضريبي، يقول " فضيحة تهز عرش قلب تونس : ''النائب'' زهير مخلوف متحرش ويمارس فعل ''غير أخلاقي'' في الطريق العام؟؟؟ .
لكل ما سبق من فضائح للمترشح نبيل القروي، و كأني بلسان حال حملته يقول "صوتوا لزوجة نبيل .. صوتوا لفضيحة تونس".

أما لسان حالي قبل الصمت الانتخابي بيوم فيقول " صوتوا لزوج إشراف.. صوتوا لشرف تونس".

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 190812

Mandhouj  (France)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 16h 12m |           
ننتخب قيس سعيد.

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 15h 50m |           
الشعب يريد الثورة من جديد

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 15h 48m |           
قالو يا بابا وقتاش نوليو شرفا قالو كيف يموتو كبار الحومه

الحمدلله أن الشعب التونسي فايق و يشوف في العجب , كيف هذا نبيل القروي متهم بالرشاوي و تبويض الأموال و التهرب الضريبي , تمويل خارجي بملايين الدولارات , إستعمال ضغوط دولية من أمريكا و روسيا و إسرائيل و شراء ذمم رجال أعمال فاسدين , التجسس على معارضيه و يسب الله جل جلاله علنا و يقول كلام البذيء أمام الناس و لا يحترم لا كبير و لا صغير و إنما يستغل ضعفهم و قلة ذات اليد و فقرهم و مرضهم , كل هذا ليحكم تونس كما يشاء و يفعل فيها ما يشاء
و أما الأستاذ قيس سعيد رجل الشرف و العفة و القانون و العدل و الأخلاق العالية سوف يكون إن شاء الله رئيس لهذه البلاد تونس

Biladi2012  (Tunisia)  |Vendredi 11 Octobre 2019 à 15h 36m |           
منين ادور قيس سعيد تلقاه محاط بالنظافة والشفافية والشرف
اما رهوطة المقرونة، فهي مقرونة كذابة مغشوشة فاسدة



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