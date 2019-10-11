''صوتوا لزوج إشراف.. صوتوا لشرف تونس''

Vendredi 11 Octobre 2019
حياة بن يادم
تعيش تونس في هذا الخريف المبكر لسنة 2019، على وقع انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، و ذلك اثر رحيل رأس السلطة الى الرفيق الأعلى .
شهدنا الدور الأول من الانتخابات يوم 15 سبتمبر 2019، ليبوح الصندوق أن المترشح الأول للدور الثاني هو قيس سعيد و المتحصل على 18.4 بالمائة من مجموع الأصوات يليه المترشح نبيل القروي ب 15.6 بالمائة، و الذي أفرج عنه مؤخرا يوم 9 أكتوبر 2019 من السجن، و المتعلقة به تهم في الفساد وفي التهرب الضريبي.
حاولت أن أتعرف على المترشحين من خلال البحث في ويكيبيديا، ليأخذني الفضول التركيز على معلومة الحياة الشخصية دونا عن غيرها، و أقدمها كما هي:
قيس سعيد متزوج من اشراف شبيل وهي قاضية ومستشارة بمحكمة الاستئناف ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس .
أما ويكيبيديا نبيل القروي بالعربية لم ينص على مهنة زوجته مما اضطرني للبحث في ويكيبيديا بالفرنسية لأتحصل على النتيجة التالية:
Nabil Karoui est marié à Salwa Smaoui, un temps employée par Microsoft
و كأن حال ويكيبيديا يقول ان معلومتك التي تبحثين عنها حول زوجة قيس موجودة باللغة العربية رمز الهوية، و معلومتك حول زوجة نبيل موجودة باللغة الفرنسية رمز التغريب.
و من خلال متابعتي لحملة المترشحين، نلاحظ غياب تام لإشراف زوجة قيس، و التى ظهرت في صورة محتشمة صحبة زوجها يوم 15 سبتمبر2019، للإدلاء بصوتها كسائر المواطنين. و حتى في إعلام "السيستام" و الذي لا يفوت فرصة بالتشهير بقيس سعيد لا نجد لها أثر. و هذا و إن دلّ فإنه يدلّ على عجزهم في إيجاد ثغرة لتشويهها و يدلّ كذلك على شرف نسبها.
أما زوجة نبيل سلوى، فهي مديرة الحملة الانتخابية بامتياز، وهي الفاتقة الناطقة المتحصلة على البطاقة الخضراء، لتصول و تجول في كل المحطات الاعلامية، و تراها بين نساء الريف محملة بعطايا "يرحم خليل".
كما أنها بطلة فضيحة ضابط المخابرات الصهيوني "آري بن مناشي"، الذي تربطه علاقة بنبيل القروي والذي اعترف بدوره بوجودها. حيث أكد الضابط المذكور في الفيديو الفضيحة حرفيا "ان الدفوعات تمت مباشرة من حساب نبيل و سلوى القروي.. نبيل القروي و زوجته قاموا بتحويل مباشر لحسابي البنكي مبلغا بقيمة 150 ألف دولار، أسبوع بعد الاتفاق و ذلك مثبت".
كما نجد سلوى في أمنية نبيل، صاحب مقولة الفضيحة "لواش عاملها انا القناة ماو باش نحكم فيهم و في والديهم. تو نوريهم الحرية"، الذي بالغ في الثناء عليها بعد خروجه من السجن، و اعتبرها انها الاجدر للترشح لكرسي الرئاسة لترد حاشيته، المناشدين لبن علي سابقا، هاتفين باسمها "الكنديدا الجاية".
لنتصفح على موقع باب نت عنوانا جديدا لسلسلة الفضائح المتعلقة بالمترشح نبيل القروي، صاحب حزب قلب تونس، و المتهم بالفساد و التهرب الضريبي، يقول " فضيحة تهز عرش قلب تونس : ''النائب'' زهير مخلوف متحرش ويمارس فعل ''غير أخلاقي'' في الطريق العام؟؟؟ .
لكل ما سبق من فضائح للمترشح نبيل القروي، و كأني بلسان حال حملته يقول "صوتوا لزوجة نبيل .. صوتوا لفضيحة تونس".
أما لسان حالي قبل الصمت الانتخابي بيوم فيقول " صوتوا لزوج إشراف.. صوتوا لشرف تونس".
تعيش تونس في هذا الخريف المبكر لسنة 2019، على وقع انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، و ذلك اثر رحيل رأس السلطة الى الرفيق الأعلى .
شهدنا الدور الأول من الانتخابات يوم 15 سبتمبر 2019، ليبوح الصندوق أن المترشح الأول للدور الثاني هو قيس سعيد و المتحصل على 18.4 بالمائة من مجموع الأصوات يليه المترشح نبيل القروي ب 15.6 بالمائة، و الذي أفرج عنه مؤخرا يوم 9 أكتوبر 2019 من السجن، و المتعلقة به تهم في الفساد وفي التهرب الضريبي.
حاولت أن أتعرف على المترشحين من خلال البحث في ويكيبيديا، ليأخذني الفضول التركيز على معلومة الحياة الشخصية دونا عن غيرها، و أقدمها كما هي:
قيس سعيد متزوج من اشراف شبيل وهي قاضية ومستشارة بمحكمة الاستئناف ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس .
أما ويكيبيديا نبيل القروي بالعربية لم ينص على مهنة زوجته مما اضطرني للبحث في ويكيبيديا بالفرنسية لأتحصل على النتيجة التالية:
Nabil Karoui est marié à Salwa Smaoui, un temps employée par Microsoft
و كأن حال ويكيبيديا يقول ان معلومتك التي تبحثين عنها حول زوجة قيس موجودة باللغة العربية رمز الهوية، و معلومتك حول زوجة نبيل موجودة باللغة الفرنسية رمز التغريب.
و من خلال متابعتي لحملة المترشحين، نلاحظ غياب تام لإشراف زوجة قيس، و التى ظهرت في صورة محتشمة صحبة زوجها يوم 15 سبتمبر2019، للإدلاء بصوتها كسائر المواطنين. و حتى في إعلام "السيستام" و الذي لا يفوت فرصة بالتشهير بقيس سعيد لا نجد لها أثر. و هذا و إن دلّ فإنه يدلّ على عجزهم في إيجاد ثغرة لتشويهها و يدلّ كذلك على شرف نسبها.
أما زوجة نبيل سلوى، فهي مديرة الحملة الانتخابية بامتياز، وهي الفاتقة الناطقة المتحصلة على البطاقة الخضراء، لتصول و تجول في كل المحطات الاعلامية، و تراها بين نساء الريف محملة بعطايا "يرحم خليل".
كما أنها بطلة فضيحة ضابط المخابرات الصهيوني "آري بن مناشي"، الذي تربطه علاقة بنبيل القروي والذي اعترف بدوره بوجودها. حيث أكد الضابط المذكور في الفيديو الفضيحة حرفيا "ان الدفوعات تمت مباشرة من حساب نبيل و سلوى القروي.. نبيل القروي و زوجته قاموا بتحويل مباشر لحسابي البنكي مبلغا بقيمة 150 ألف دولار، أسبوع بعد الاتفاق و ذلك مثبت".
كما نجد سلوى في أمنية نبيل، صاحب مقولة الفضيحة "لواش عاملها انا القناة ماو باش نحكم فيهم و في والديهم. تو نوريهم الحرية"، الذي بالغ في الثناء عليها بعد خروجه من السجن، و اعتبرها انها الاجدر للترشح لكرسي الرئاسة لترد حاشيته، المناشدين لبن علي سابقا، هاتفين باسمها "الكنديدا الجاية".
لنتصفح على موقع باب نت عنوانا جديدا لسلسلة الفضائح المتعلقة بالمترشح نبيل القروي، صاحب حزب قلب تونس، و المتهم بالفساد و التهرب الضريبي، يقول " فضيحة تهز عرش قلب تونس : ''النائب'' زهير مخلوف متحرش ويمارس فعل ''غير أخلاقي'' في الطريق العام؟؟؟ .
لكل ما سبق من فضائح للمترشح نبيل القروي، و كأني بلسان حال حملته يقول "صوتوا لزوجة نبيل .. صوتوا لفضيحة تونس".
أما لسان حالي قبل الصمت الانتخابي بيوم فيقول " صوتوا لزوج إشراف.. صوتوا لشرف تونس".
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Par:mandhouj (France )
Sur:''صوتوا لزوج إشراف.. صوتوا لشرف تونس''