Tunisie / Saloua Smaoui : ''La lutte contre la pauvreté est notre priorité''

Dimanche 29 Septembre 2019



Sfax (Tunisie)/Bassam Ben Dhaou - Saloua Smaoui, pouse du candidat la prsidentielle, actuellement en dtention, Nabil Karoui, a dclar que l'une des priorits du programme lectoral de leur parti, est de lutter contre la pauvret travers la mise en place d'une conomie forte.C'est ce qui ressort du discours prononc samedi par S. Smaoui, l'occasion d'un meeting populaire tenu Sfax, au sud de la Tunisie et consacr la prsentation du volet conomique et social du programme lectoral de "Au cur de la Tunisie", en prsence des membres du Bureau politique du Parti."Nous travaillons sur notre projet lectoral depuis trois ans, avec honntet, confiance et bonheur. Un projet qui repose sur l'affirmation de la souverainet nationale, l'instauration d'un pacte national contre la pauvret et la ralisation d'une rvolution conomique et technologique dans le pays", a-t-elle ajout.Et de poursuivre: "Nabil cherche promulguer une nouvelle constitution axe sur lconomie, base sur la libralisation de l'nergie, la cration de la richesse et la modernisation de l'administration."S. Smaoui a dclar l'auditoire que son mari "salue tous les Tunisiens et leur dit qu'il demeure fort et qu'il sera bientt libr de prison".Le 23 aot dernier, les autorits tunisiennes ont arrt Nabil Karoui, suite une plainte dpose contre lui par une ONG locale l'accusant de "corruption", ce qu'il continue nier par la voix de son avocat.L'pouse du candidat incarcr a poursuivi dclarant "Nabil vous dit que les lections lgislatives sont notre priorit et que nous devons russir, pour concrtiser notre projet et apporter le changement que nous souhaitons la Tunisie."Elle a estim que son mari tait "le premier prisonnier politique en Tunisie depuis la rvolution de 2011, ils l'ont emprisonn injustement et il paye aujourd'hui le prix du changement que connatra demain le systme judiciaire, qui ne doit plus tre un moyen de rpression et de fraude".Elle a expliqu: "Bien que Nabil Karoui soit en prison, nous avons battu des partis dits traditionnels et des personnalits qui sont au gouvernement (sans les mentionner)".Des lections lgislatives se tiendront en Tunisie le 6 octobre, au cours desquelles 15 737 candidats, se prsentant sur 1507 listes dans les 33 circonscriptions, se disputeront les 217 siges du Parlement.L'instance Suprieure Indpendante pour les Élections (ISIE) avait annonc, le 17 septembre, que le candidat indpendant Kas Sad, professeur de droit constitutionnel, s'tait qualifi pour le second tour de l'lection prsidentielle avec 18,4% des voix, suivi de Nabil Karoui avec 15,58%.Le 13 Octobre devrait tre la date du scrutin pour le second tour de l'lection prsidentielle entre Sad et Karoui.