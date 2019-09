Tunisie/Présidentielle: Le tribunal administratif rejette 6 recours contre les résultats du premier tour

Lundi 23 Septembre 2019



Tunis/Adel Thabti - Le tribunal administratif tunisien a rejet, lundi, les six recours prsents par six candidats llection prsidentielle anticipe, contre les rsultats du premier tour tenu le 15 septembre courant.L'agence de presse tunisienne (TAP, Officiel) a rapport, citant Hassna Ben Slimane, membre de lInstance Suprieure Indpendante pour les lections (ISIE) que "les chambres dappel prs du Tribunal administratif ont dcid de rejeter les six pourvois intents par certains candidats llection prsidentielle anticipe, contre les rsultats du premier tour"."Les trois recours dposs par Seif Eddine Makhlouf, Abdelkrim Zidi et Slim Riahi ont t jugs irrecevables pour vice de forme", a-t-elle indiqu."Les recours prsents par Hatem Boulabiar, Nji Jalloul et Youssef Chahed ont t jugs recevables quant la forme et irrecevables quant au fond", a-t-elle ajout.A noter que six candidats llection prsidentielle anticipe avaient dpos, le 19 septembre courant, des recours pour contester les rsultats du premier tour du scrutin.Dans une dclaration accorde Anadolu la semaine dernire, Anis Jarboui, membre au sein de lInstance Suprieure Indpendante pour les Élections en Tunisie (ISIE), a annonc que six recours contre les rsultats du premier tour de llection prsidentielle ont t dposs auprs de lInstance.Jarboui a ajout que ces recours ont t dposs par les candidats Abdelkrim Zbidi (indpendant), Saif Eddine Makhlouf (Coalition de la dignit), Hatem Boulabiar (indpendant), Slim Riahi (Mouvement nouvelle patrie), Youssef Chahed (Tahya Tounes) et Nji Jalloul (indpendant).Daprs les rsultats prliminaires officiels de lInstance des lections, les candidats Kas Saed (indpendant) et Nabil Karoui (Au cur de la Tunisie) sont parvenus passer au deuxime tour de la Prsidentielle.