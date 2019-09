Tunisie: Mohammed Abbou ''fier de la démocratie tunisienne''

Dimanche 15 Septembre 2019



Tunis/Yosra Ouanes - Mohamed Abbou, candidat du Courant démocrate à la Présidentielle tunisienne, a indiqué, dimanche, que "le peuple tunisien vit une élection de laquelle plusieurs peuples ont été privés".C’est ce qui ressort de la déclaration de Abbou, après avoir voté au bureau de vote du collège d'Al-Ouardia, à Tunis.Cependant, il a relevé « l’existence de ressources financières illicites et l’absence de transparence » lors de la campagne électorale.Et Abbou d’ajouter qu’il respectera les résultats du scrutin et félicitera celui qui le remportera , s’il n’y a pas de violations".Il s'est dit fier de la démocratie tunisienne « malgré les accusations, les dépassements et l’argent illicite ».Abbou a, entre autres, considéré que « la faible participation des électeurs aux premières heures du vote reflète le caractère égoïste de la société, "Nous espérons que tout le monde y participe massivement".L’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) a annoncé que le taux de participation a atteint 16,31 % à 13 :00 (12 :00 GMT).Les bureaux de vote en Tunisie ont ouvert leurs portes aux électeurs, dimanche vers 8 :00 du matin (7 :00 GMT), pour la deuxième élection présidentielle depuis la révolution de 2011.Le nombre d’électeurs tunisiens autorisés à voter est de 7 millions 155 mille inscrits dans les registres de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE).Les votes auront lieu dans 13 mille bureaux, répartis sur 4567 centres de vote dans 33 circonscriptions, à l’intérieur et à l’extérieur du pays.