Parenin lance un concept unique en Tunisie: La Garantie Dommage Pneumatiques Goodyear

Jeudi 27 Juin 2019



Communiqué de Presse -

Que faire en cas de dommages?

C'est une première en Tunisie et un concept unique dans le domaine des pneumatiques que vient de lancer Parenin. Il s'agit de la garantie Dommage Pneumatiques Goodyear.Le concept est simple et pratique, pour tout achat d'un pneu neuf Goodyear chez un revendeur agréé, le client bénéficie automatiquement d'une garantie dommages pneumatiques pendant un an.C’est à partir du lundi 24 juin 2019 qu’entre en vigueur cette nouvelle prestation originale dans notre pays dans le domaine des pneumatiques. Chaque client qui aura acheté un pneu neuf Goodyear chez un revendeur agréé se verra offrir, pendant un an, une garantie dommages pneumatiques.La garantie Dommage Pneumatiques Goodyear couvre toute détérioration le rendant irréparable et résultant d’une crevaison, d’un choc contre un corps fixe tel qu’un trottoir, une barre de fer, une grosse pierre ou suite à un accident avec un autre véhicule.La garantie s’applique à tous les pneus montés sur des véhicules tourisme et SUV.Pour bénéficier de la garantie Dommages Pneumatiques Goodyear, c’est très simple, le client doit présenter dans les plus brefs délais, le pneu endommagé et la facture originale portant la mention "Garantie Dommage Pneumatiques incluse".Après l'acceptation du dommage, le client reçoit un nouveau pneumatique Goodyear de même profil et dimension que le pneumatique endommagé. Une vétusté forfaitaire de 25% sera appliquée si le dommage survient après le 90ème jour date d’achat du pneu garanti.Toutes les conditions générales de cette garantie seront consultables auprès des revendeurs agréés Goodyear.