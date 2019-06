Le déclin organisé de TUNISAIR

Mercredi 26 Juin 2019



Depuis que monsieur MNAKBI est à la tête de Tunisair , notre compagnie nationale est à l'agonie.Il cherche à tout prix à lui donner le coup de grâce.Sa flotte était de 35 appareils en 2014.Elle exploitait encore 24 avions , ce qui constituait déjà une diminution terrible de sa flotte , en avril 2019 , il y a encore quelques semaines.Au jour d'aujourd'hui , en pleine reprise de l’activité touristique et du transport aérien , en pleine haute saison , elle n'exploite plus que 19 avions , tous les autres étant cloués au sol pour de soi-disants problèmes de pièces détachées.Sachant que les appareils prématurément retirés , portant la flotte « officielle « à 28 appareils , et d’autres encore retirés avant eux (3 Airbus A300-600 et 4 Boeing 737-500) étaient en parfait état de voler et d’un âge pas si élevé , à condition bien entendu d’être correctement entretenus , ce dont Tunisair a parfaitement les moyens et les compétences.Des appareils valant des centaines et des centaines de millions de dinars , laissés à l'abandon , ce n'est plus du gaspillage à grande échelle , mais carrément du sabotage, et ce qui s’apparente à un complot.En plus de cela , monsieur MNAKBI multiplie les effets d'annonces , avec la complicité du nouveau Ministre des Transports , dont la nomination coïncide avec l’accélération du plan de destruction de Tunisair ,annonces qui se contredisent les unes les autres et jamais suivies d'effet.Il y a quelques semaines , 48 millions de dinars étaient alloués pour réparer les avions immobilisés , avant la haute-saison , nous sommes au début de la haute-saison et résultat des courses , la flotte s'est encore rétrécie.On parle de 5 avions loués , je n’en vois que 2 , pour l’instant , il faudra de toute façon beaucoup plus que 5 voire 10 avions pour ramener la flotte à son niveau de 2014.Tous les ans , on parle de livraisons d'avions pour l'année d'après , ou d'ouvertures de lignes vers les USA ou la Chine sans cesse reportées et pendant ce temps-là les A330 longs-courriers sont exploités sur des lignes moyens-courriers , voire courts-courriers.Sans compter qu'avant la révolution le chiffre d'affaires était de plus de 700 millions de DOLLARS , et dépassait avant les années 2000 , celui d’Ethiopian Airlines qui dispose aujourd’hui d'une flotte de 114 appareils dont plusieurs dizaines d'Airbus A350 et de Boeing 777 et 787 dernier cri. , un chiffre d ‘affaires dépassant les 2 milliards de dollars ( 2017) et a transporté près de 13 millions de passagers en 2018 , contre déjà , 4,632 millions en 2005 , alors que Tunisair stagne lamentablement entre 3,5 et 4 millions de passagers depuis 20 ans , la barre des 4 millions faisant manifestement office de plafond de verre , sur l’ordre de qui ?Je ne sais pas.