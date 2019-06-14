الولايات المتحدة.. المؤبد لقاتل جيرانه المسلمين

Vendredi 14 Juin 2019
الأناضول - واشنطن - قضت محكمة أمريكية، بالسجن المؤبد على أمريكي أدين بقتل ثلاثة طلاب من جيرانه المسلمين قبل 4 سنوات في مدينة تشابيل هيل، بولاية كارولينا الشمالية.
وأدين كريغ هيكس (50 عاما) بقتل طالب الطب السوري في جامعة كارولينا الشمالية ضياء بركات (23 عاما) وزوجته الأردنية ذات الأصول الفلسطينية يسر أبو صالحة (21 عاما) وشقيقتها رزان (19 عاما).
ووافق "هيكس" على الإقرار بجريمته بعد أن حصل على ضمانة تخلي الاتهام عن طلب إعدامه، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الجمعة.
وعلى الرغم من مطالبة أسر الضحايا باعتبار ما حدث جريمة كراهية بسبب الدين لأن الضحايا الثلاث مسلمون، لم توجه المحكمة لهيكس أي اتهامات تتعلق بالكراهية، كون قوانين ولاية نورث كارولينا لا تتضمن بنود تتتعلق بتلك النوعية من التهم.
واستندت المحكمة في قرارها إلى تحقيقات الشرطة التي أشارت إلى أن الجريمة وقعت بسبب "خلاف على مكان وقوف السيارات" أمام منزل الضحايا قرب الحرم الجامعي، في فبراير/ شباط 2015.
غيّر أن قائد شرطة تشابيل هيل اعتذر عن المقاربة التي اعتمدتها أجهزته بشأن أسباب الجريمة، وقال في بيان إن مقتل الطلاب الثلاثة " كان أكثر من خصومة حول مكان اصطفاف سيارة"، حسب المصدر ذاته.
يشار أن الجريمة أثارت عند حدوثها استياء كبيرا في الولايات المتحدة وندد بها الرئيس آنذاك باراك أوباما، كما أدت إلى تظاهرات تنديد في إيران والأردن والأراضي الفلسطينية.
وأدين كريغ هيكس (50 عاما) بقتل طالب الطب السوري في جامعة كارولينا الشمالية ضياء بركات (23 عاما) وزوجته الأردنية ذات الأصول الفلسطينية يسر أبو صالحة (21 عاما) وشقيقتها رزان (19 عاما).
ووافق "هيكس" على الإقرار بجريمته بعد أن حصل على ضمانة تخلي الاتهام عن طلب إعدامه، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الجمعة.
وعلى الرغم من مطالبة أسر الضحايا باعتبار ما حدث جريمة كراهية بسبب الدين لأن الضحايا الثلاث مسلمون، لم توجه المحكمة لهيكس أي اتهامات تتعلق بالكراهية، كون قوانين ولاية نورث كارولينا لا تتضمن بنود تتتعلق بتلك النوعية من التهم.
واستندت المحكمة في قرارها إلى تحقيقات الشرطة التي أشارت إلى أن الجريمة وقعت بسبب "خلاف على مكان وقوف السيارات" أمام منزل الضحايا قرب الحرم الجامعي، في فبراير/ شباط 2015.
غيّر أن قائد شرطة تشابيل هيل اعتذر عن المقاربة التي اعتمدتها أجهزته بشأن أسباب الجريمة، وقال في بيان إن مقتل الطلاب الثلاثة " كان أكثر من خصومة حول مكان اصطفاف سيارة"، حسب المصدر ذاته.
يشار أن الجريمة أثارت عند حدوثها استياء كبيرا في الولايات المتحدة وندد بها الرئيس آنذاك باراك أوباما، كما أدت إلى تظاهرات تنديد في إيران والأردن والأراضي الفلسطينية.
En continu
- Hier 23:13 ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة
- Hier 21:08 إطلاق مشروع ''أزياء تونس المستدامة''
- Hier 20:54 لا يسقط القروي تحيا عبير...
- Hier 20:50 بومبيو: إيران مسؤولة عن الهجمات في خليج عمان
- Hier 15:36 أوباما يستقبل الشاب محمد غراد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:41
|16:11
|12:26
|04:59
|03:03
|
31°
|34°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|34°-22
|32°-22
|29°-22
|28°-21
|29°-21
Follow @babnet_Tunisie
( 89 589) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 74 549) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 599) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 284) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 086) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 52 275) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 47 677) سرقة
( 43 969) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 42 729) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 36 459) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 787) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 34 943) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 500) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 33 981) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 607) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 33 046) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 592) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 584) هزيمة نكراء لبن عكاشة في البلديات
( 31 532) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
( 31 386) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:Ruicosta ( )
Sur: المهدية: الإتفاق على التخلي نهائيا عن المصرف البحري للمياه المستعملة بمدينة رجيش