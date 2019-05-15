أنماط موسيقية متنوعة تؤثث ليالي النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد

Mercredi 15 Mai 2019
وات - ينظم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد، بمناسبة شهر رمضان المعظم، الدورة الثالثة لليالي "النجمة الزهراء" وذلك من 21 إلى 25 ماي الحالي.
وبرمج منظمو التظاهرة خمس سهرات موسيقية متنوعة، تجمع بين الأغاني التونسية والأغاني الطربية والأغاني الصوفية وموسيقى السطمبالي والمالوف.
ويستهلّ الفنان حاتم الفرشيشي سلسلة عروض ليالي النجمة الزهراء ببعرض "فاح 2"، وهو عمل يُراوح بين الإنشاد الروحي والدّيني من قصائد وموشحات والطبوع التونسية والمقامات الشرقية.
وسيكون اللقاء يوم 22 ماي مع عرض "شعبانيات" لـ "الينّا" الشاذلي البيدالي، وهوعرض صوفي روحاني فرجوي فني حركي شامل بين العزف على الآلات وترية وإيقاعية كالقمبري والشقاشق المستمدّة من عمق تقاليد الموسيقية الإفريقية.
ويسهر الجمهور يوم 23 ماي مع فرقة سلاطين الطرب السورية، ثم يليها في السهرة الموالية العرض الصوفي "الشواقة" لعماد مسعود، وهو عرض يحيي تقاليد العائلة التونسية في احتفائها باستعداد الحاج لزيارة البقاع المقدسة للقيام بمناسك الحج.
ويسدل الستار على النسخة الثالثة لليالي النجمة الزهراء بسهرة موسيقية من التراث والثقافة الأندونيسية.
وبرمج منظمو التظاهرة خمس سهرات موسيقية متنوعة، تجمع بين الأغاني التونسية والأغاني الطربية والأغاني الصوفية وموسيقى السطمبالي والمالوف.
ويستهلّ الفنان حاتم الفرشيشي سلسلة عروض ليالي النجمة الزهراء ببعرض "فاح 2"، وهو عمل يُراوح بين الإنشاد الروحي والدّيني من قصائد وموشحات والطبوع التونسية والمقامات الشرقية.
وسيكون اللقاء يوم 22 ماي مع عرض "شعبانيات" لـ "الينّا" الشاذلي البيدالي، وهوعرض صوفي روحاني فرجوي فني حركي شامل بين العزف على الآلات وترية وإيقاعية كالقمبري والشقاشق المستمدّة من عمق تقاليد الموسيقية الإفريقية.
ويسهر الجمهور يوم 23 ماي مع فرقة سلاطين الطرب السورية، ثم يليها في السهرة الموالية العرض الصوفي "الشواقة" لعماد مسعود، وهو عرض يحيي تقاليد العائلة التونسية في احتفائها باستعداد الحاج لزيارة البقاع المقدسة للقيام بمناسك الحج.
ويسدل الستار على النسخة الثالثة لليالي النجمة الزهراء بسهرة موسيقية من التراث والثقافة الأندونيسية.
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