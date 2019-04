Le ministre de la Défense vénézuélien annonce la mise en échec de la tentative de coup d'Etat

Mardi 30 Avril 2019



AA -

Mostafa Kamel - Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, a annoncé que la tentative de coup d'Etat au Venezuela a été maîtrisée, mardi.Padrino a ajouté, dans une déclaration télévisée citée par l'agence de presse Bloomberg, que "la tentative de coup d'Etat a échoué, et l'armée a montré une réponse immédiate au complot".Le ministre a souligné que "cette tentative a une portée limitée et n'était pas d'envergure", et l'a qualifiée de "ridicule", notant que "la haute direction est toujours fidèle au président Nicolas Maduro".Il a par ailleurs indiqué que la vie au Venezuela continue normalement.Juan Guaido est apparu sur des séquences vidéo dans la base aérienne de Caracas, accompagné du dirigeant de l’opposition Leopoldo Lopez et entouré de soldats lourdement armés. Il a déclaré que « les soldats sont dans les rues pour protéger la constitution vénézuélienne ».Le dirigeant de l'opposition vénézuélienne, Leopoldo Lopez, a annoncé qu'il a été libéré par l'armée, appelant les Vénézuéliens, civils et militaires, à manifester pacifiquement contre Maduro.