مقتل 15 في اشتباك بين الأمن ومسلحين شرقي سريلانكا

Samedi 27 Avril 2019
الأناضول - مصطفى كامل - ذكرت الشرطة السريلانكية، السبت، أن 15 شخصا، لم تحدد هوية أغلبهم، قتلوا أثناء اشتباك مع مسلحين شرقي البلاد.
وقال المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكارا، إن الاشتباك وقع عندما داهمت قوات الأمن منزلا يشتبه بوجود عناصر مسلحة داخله على صلة بالتفجيرات الأخيرة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وأضاف أنه فور وصول الأمن، فتح المسلحون النار وفجروا ثلاث عبوات ناسفة.
وأشار أن بعض القتلى من المسلحين، دون أن يحدد عددهم، إلى جانب ستة أطفال، بينما لم يكشف عن القتلى الآخرين وما إذا كان بينهم عناصر من قوات الأمن.
وأوضح أن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل جرحوا جراء الاشتباكات، فيما ذكر الجيش في وقت سابق أن مدنيا واحدا على الأقل من بين القتلى.
في غضون ذلك، قال الجيش إن قوات الأمن عثرت على متفجرات وعبوات ناسفة ومواد تستخدم في العمليات الانتحارية وأزياء عسكرية وأعلام لتنظيم "داعش" في عمليات الدهم التي نفذتها عقب سلسلة الهجمات الأخيرة، حسب المصدر نفسه.
والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية، أسفرت عن مقتل 253 شخصًا، وأكثر من 500 جريح.
والإثنين، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيا، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.
والثلاثاء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن تلك التفجيرات.
وقال المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكارا، إن الاشتباك وقع عندما داهمت قوات الأمن منزلا يشتبه بوجود عناصر مسلحة داخله على صلة بالتفجيرات الأخيرة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وأضاف أنه فور وصول الأمن، فتح المسلحون النار وفجروا ثلاث عبوات ناسفة.
وأشار أن بعض القتلى من المسلحين، دون أن يحدد عددهم، إلى جانب ستة أطفال، بينما لم يكشف عن القتلى الآخرين وما إذا كان بينهم عناصر من قوات الأمن.
وأوضح أن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل جرحوا جراء الاشتباكات، فيما ذكر الجيش في وقت سابق أن مدنيا واحدا على الأقل من بين القتلى.
في غضون ذلك، قال الجيش إن قوات الأمن عثرت على متفجرات وعبوات ناسفة ومواد تستخدم في العمليات الانتحارية وأزياء عسكرية وأعلام لتنظيم "داعش" في عمليات الدهم التي نفذتها عقب سلسلة الهجمات الأخيرة، حسب المصدر نفسه.
والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية، أسفرت عن مقتل 253 شخصًا، وأكثر من 500 جريح.
والإثنين، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيا، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.
والثلاثاء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن تلك التفجيرات.
En continu
- Hier 17:22 سليانة: انطلاق الحوار الجهوي حول قطاع النقل
- Hier 17:15 مباحثات تونسية روسية لإقامة منطقة تبادل حر
- Hier 16:35 تونس-الجزائر: نداء مشترك حول الوضع في ليبيا
- Hier 15:32 نبيل القروي: سأكون صوت الزوالي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:31
|19:06
|16:02
|12:24
|05:29
|03:53
|
19°
|23°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|23°-13
|21°-12
|22°-12
|22°-12
|22°-13
Follow @babnet_Tunisie
( 61 423) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 55 626) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 768) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 962) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 962) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 830) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 688) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 911) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 43 653) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 448) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 138) عبير موسى امام القضاء
( 36 122) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 958) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 196) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 822) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 29 885) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 881) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 211) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 28 135) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 936) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:mnasser57 (Qatar )
Sur: سيدي بوزيد : وفاة 12 شخصا في حادث اصطدام بين شاحنة نقل عملة فلاحيين وشاحنة بضائع وإصابة أكثر من 20 آخرين