فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي الفهري

Samedi 20 Avril 2019



باب نات

- طالب الكوميدي فيصل الحضيري اليوم في فيديو يث مباشر صاحب قناة الحوار بتركه وشانه قائلا “يامنفوخ سيبني”و دعا التونسيين الى اطلاق حملة “سيب فيصل “وذلك على اثر استقالته من قناة الحوار التونسي .وكان الكوميدي فيصل الحضيري أعلن سابقا عن انسحابه من قناة الحوار التونسي بعد ان طُرد منها وعاد اليها بدعوة من صاحبها سامي الفهري.و أضاف الحضيري في تدوينة على الفايسبوك إنه انسحب بسبب عملية الصنصرة التي تعرض إليها في برنامج أمور جدية ليلة البارحة وغضب الجمهور إذ لم يوضح ما حدث في الكواليس بسبب الصنصرة.واعتبر فيصل الحضيري بأنّ الكلام الذي تمّ عرضه في برنامج أمور جدية، أظهره في صورة سيئة بالنسبة للمتابعين والجمهور، وكأنّه هو من قام بالتوسل للعودة للبرنامج، ولكن ما صرّح به من كلام تمت صنصرته ولم يتم عرضه يثبت العكس، وفق تعبيره.