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فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي الفهري

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
باب نات - طالب الكوميدي فيصل الحضيري اليوم في فيديو يث مباشر صاحب قناة الحوار بتركه وشانه قائلا “يامنفوخ سيبني”و دعا التونسيين الى اطلاق حملة “سيب فيصل “وذلك على اثر استقالته من قناة الحوار التونسي .

وكان الكوميدي فيصل الحضيري أعلن سابقا عن انسحابه من قناة الحوار التونسي بعد ان طُرد منها وعاد اليها بدعوة من صاحبها سامي الفهري.
و أضاف الحضيري في تدوينة على الفايسبوك إنه انسحب بسبب عملية الصنصرة التي تعرض إليها في برنامج أمور جدية ليلة البارحة وغضب الجمهور إذ لم يوضح ما حدث في الكواليس بسبب الصنصرة.


واعتبر فيصل الحضيري بأنّ الكلام الذي تمّ عرضه في برنامج أمور جدية، أظهره في صورة سيئة بالنسبة للمتابعين والجمهور، وكأنّه هو من قام بالتوسل للعودة للبرنامج، ولكن ما صرّح به من كلام تمت صنصرته ولم يتم عرضه يثبت العكس، وفق تعبيره.



  
  
     
  
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Ettounssi  (Tunisia)  |Samedi 20 Avril 2019 à 16h 12m |           
المدعو ًفيصولً غالط في روحو و حاسب روحو هدرة كبيرة
التوانسة ما عندهم مشاغل كان سيادتو
# سيب صالح

Lechef  ()  |Samedi 20 Avril 2019 à 11h 25m |           
Sur un autre site , je viens d'apprendre que :
- El hiwar fait signer des contrats de travail comportant une clause qui oblige l'employé à verser à l'employeur 100 000 DT en cas de démission ,
2- El Hiwar a refusé la démission de Fayçoul.

Tout d'abord, l'employeur cette clause contredit le droit de travail et constitue un obstacle au départ de l'employé , ce qui est interdit.
Certaines entreprises qui intègrent des clauses de ce genre , c'est suite à une formation de l'employé dans l'entreprise et de valeur équivalente à 100 0000 DT que l'employé n'a pas le droit de travailler au profit d'un concurrent pendant une période de X années en cas de démission .
Mais, je ne pense pas que El Hiwar a formé Fayçoul . D'ailleurs, ce qu'il présentait n'est pas à la hauteur . Donc, ceci prouve que Fayçoul n'a acquis aucune formation à El Hiwar.
En ce qui concerne la démission , c'est un plein droit et El Hiwar - comme n'importe quelle entreprise - n'a pas le droit de maintenir les employés désireux de démissionner .
Et Façoul a le plein droit de chercher une autre activité .

Lechef  ()  |Samedi 20 Avril 2019 à 10h 22m |           
Ya fayçoul, tes actions montrent un manque flagrant d'expériences dans la vie d'une façon générale et surtout la vie professionnelle.
En fait, dans ton cas , il y a une rupture de contrat de travail peu importe c'est une démission ou licenciement - , rupture unilatérale de ta part, de votre employeur.
Donc, ces efforts et ces énergies consommées pour expliquer ou bien pour critiquer ton ancien employeur ne serviront à rien du tout , au contraire c'est de la bassesse proprement dite et c'est comme si, tu voudrais t'imposer et revenir travailler à el hiwar.
C'est pourquoi, il vaudrait mieux éviter ce type de comportement et permets - moi de te conseiller pour '' seyeb ton ancien employeur '' et voilà c'est très simple.
Concentres-toi à chercher une autre activité de remplacement et c'est tout !!!!!



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