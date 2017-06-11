بن عروس: شهادات واشعار في سهرة وفاء لروح توفيق بكار

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-11 17:07:56

- وفاء لروح الاستاذ توفيق بكار، نظمت جمعية "تنمية اللغة العربية وحمايتها" فرع بن عروس، ليلة امس السبت، امسية فكرية بفضاء دار الجمعيات برادس، حضرتها خاصة ثلة من الجامعيين ومن طلبة الاستاذ.وقال الجامعي رئيس جمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها حسين العوري انه "لم يسبق لعلم من اعلام الجامعة التونسية ان نال من الحظوة ماناله الاستاذ توفيق بكار سواء خلال مسيرته باحثا ومدرسا وناقدا او بعد مماته، بالنظر لمنهجه المميز في الكتابة والنقد"، قائلا "انه مؤسس منهج ومدرسة في النقد بالجامعة التونسية".وعرض العوري جانبا من سيرة الاستاذ بكار، بدءا من مولده والمراحل المختلفة التي مر بها في دراسته وصولا الى اعماله في النقد الادبي والتي ركز فيها كثيرا على الادب التونسي وخاصة منها اعمال الاديب محمود المسعدي.وتناول الاستاذ فاروق العمراني، جوانب غير معروفة من حياة الاستاذ توفيق بكار، خاصة منها دراسته الفرنسية بمعهد كارنو قبل ان يتخصص في دراسة اللغة العربية وادابها في جامعة السوربون بفرنسا وعودته الى تونس في بداية الستينات حيث اشتغل معلما ثم استاذا بالمعاهد الثانوية حتى التحاقه بالتدريس بالجامعة التونسية.وتميز الاستاذ بكار باسلوبه الخاص في تناول الاعمال الروائية ونقده لها، حتى ان عديد النقاد والدارسين لقبوه برائد شعرية النقد الادبي الحديث في تونس، وقد طبع بفكره واسلوب نقده الرواية التونسية وشخصية الادب التونسي.والاستاذ بكار المولود في 31 ديسمبر 1927، له من الاعمال النقدية شعريات عربية وقصصيات عربية صادرة عن دار الجنوب للنشر، وسلسلة من التقديمات لعدد من الاثار الروائية، الى جانب ترجمة لرواية محمود المسعدي مولد النسيان، وتوفي توفيق بكار في 24 افريل 2017 بسط/باشا