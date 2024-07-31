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سليانة: إندلاع حريق بجبل مزاتة بمعتمدية برقو وتواصل المجهودات لاخماده

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صورة تعبيرية
Publié le Mercredi 31 Juillet 2024 - 11:38 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اندلع، اليوم الإربعاء، حريق بالغابة الشعراء وأشجار الصنوبر الحلبي بجبل مزاتة من عمادة أولاد فرج التابعة لمعتمدية برقو من ولاية سليانة

وأكد مصدر من الحماية المدنية لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وحدات الحماية المدنية التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية، تواصل بالتعاون مع أعوان الغابات مجهوداتها للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره في الجبل المعروف بتضاريسه الوعرة
يذكر أن حريقا اندلع الإربعاء الفارط بجبل البياض بمعتمدية برقو وأتلف مايقارب هكتارين من النسيج الغابي.


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