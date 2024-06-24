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الكاف: ارتفاع كميات الحبوب المجمعة إلى اكثر من 222 الف قنطار بعد حصاد 75 بالمائة من المساحات

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Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 19:05 قراءة: 0 د, 37 ث
      
ارتفعت حصيلة كميات الحبوب المجمعة بولاية الكاف منذ انطلاق عمليات الحصاد وإلى غاية اليوم الاثنين، إلى 222 الف قنطار و800، منها 148 الف قنطار من القمح الصلب و70 الف قنطار من الشعير و3 الاف قنطار من القمح اللين، وذلك بعد حصاد 75 بالمائة من المساحات المزروعة، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير لعبيدي.
وكشف لعبيدي لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء في هذا السياق، أنه تمت تعبئة كل الجهود لإنجاح موسم الحصاد، مشيرا الى ان كل الاطراف تجندت لمنع حدوث حرائق في مزارع الحبوب.
كما عبر عن رضا الفلاحين عن القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الاسعار التي سيقع تداولها خلال هذا الموسم الفلاحي والتي أبقت على منحتي التشجيع ومنحة التسليم السريع اللتين وقع إقرارهما خلال الموسم الماضي، على حد تعبيره.


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