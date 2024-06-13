الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تضع على ذمة المواطنين فريقا من الأطباء البياطرة للاحاطة والتوجيه والاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بسلامة الأضاحي

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وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة المواطنين فريقا من الأطباء البياطرة للإحاطة والتوجيه والاجابة عن الاستفسارات المتعلقة بسلامة الأضاحي.



ودعت الهيئة في بلاغ لها، المواطنين الراغبين في التواصل مع الأطباء الراجعين بالنظر لها على الأرقام التالية





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52 450560 94722302

97684425 58105764

50405149 97317922

52024586 22675045

26012695 98440270

53575170 98679395



وأكدت الهيئة أنها تواصل عمليات الرقابة لنقاط بيع الأضاحي التي يؤمنها الأطباء البياطرة التابعين لها بمختلف الجهات بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

