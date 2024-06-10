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نحو تعيين مباراة الكاس الممتازة للموسم الرياضي 2021-2022 بين الترجي الرياضي و النادي الصفاقسي قبل موفى جوان الجاري (امين موقو)

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Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 16:21 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اكد امين موقو رئيس لجنة البطولة والكاس بالجامعة التونسية لكرة القدم انه من المنتظر تعيين مباراة الكاس الممتازة للموسم الرياضي 2021-2022 بين الترجي الرياضي الفائز بالبطولة والنادي الصفاقسي المتحصل على الكاس قبل موفى شهر جوان الجاري.


واوضح موقو في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء انه يتعين اجراء مسابقة الكاس الممتازة المؤجلة للموسم الرياضي 2021-2022 قبل نهاية شهر جوان الحالي من اجل اغلاق جميع المسابقات المعلقة قبل اختتام الموسم الرياضي الحالي".
...

واضاف ان الموعد المتداول لاقامة هذه المباراة يوم 28 جوان ليس رسميا مشيرا الى وجود خيارين اخريين وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائي من قبل المكتب الجامعي.
يذكر ان الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي انسحبا من مسابقة كاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي والمبرمج دورها النهائي يوم 30 جوان الجاري.


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