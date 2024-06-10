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"تقاطع الفنون" يوم الجمعة في بيت الحكمة

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Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 14:03 قراءة: 0 د, 37 ث
      
ينظم قسم الفنون بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" بضاحية قرطاج، لقاء بعنوان "تقاطع الفنون" وذلك يوم الجمعة 14 جوان بداية من العاشرة صباحا بقصر المجمع.

ويتضمن هذا اللقاء محاضرتين، تحمل الأولى عنوان "الموسيقى في السينما، تلك المتواطئة الصامتة" وتقدمها الأستاذة سندة الخياطي، وهي من الباحثين المساهمين في المؤلف الجماعي "موسوعة الموسيقى والموسيقولوجيا في تونس" الصادرة في أوت الماضي عن مخبر البحث في الثقافة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية بدعم من المعهد العالي للموسيقى وجامعة تونس.

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أما المحاضرة الثانية فتحمل الثانية عنوان "جان دينيس بونان الفنان متعدد المواهب" ويسلط فيها المخرج السينمائي هشام بن عمار، الضوء على مسيرة هذا المخرج والكاتب والفنان البصري والتشكيلي المولود في تونس سنة 1942 .
وتدير هذا اللقاء الكاتبة والباحثة رشيدة التريكي أستاذة الفلسفة والمختصة في الجماليات ونظريات الفن.


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