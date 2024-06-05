توزر: استعراض مشاغل قطاع النقل بالجهة والبحث في سبل تحسين خدماته

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تدارست أشغال المجلس الجهوي للنقل، المنعقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر ولاية توزر، مشاغل قطاع النقل بالجهة وسبل تحسين خدمات النقل البري والنقل الحديدي، وتجديد أسطول الحافلات، وفتح خطوط جديدة، وانتظام الخطوط المحدثة.



ومثّلت الجلسة التي حضرها أعضاء المجلس الجهوي ورؤساء المجالس المحلية، إضافة الى رئيس مدير عام الشركة الجهوية للنقل القوافل وممثل الشركة التونسية للسكك الحديدية، مناسبة لبسط مختلف الإشكاليات والمشاغل المرتبطة بهذا القطاع على غرار ربط مدينة تمغزة بمركز الولاية بحافلة قارة، وتخصيص حافلة لحامة الجريد تربطها بمدينة دقاش، وربط المناطق الحدودية بمركز الولاية، فضلا عن طرح اشكالية توقف نشاط الحديدي رقم 13 في جزئه الرابط بين المتلوي (ولاية قفصة) وولاية توزر بكل من محطتي دقاش وتوزر.

وصرّح والي توزر، محمد أيمن البجاوي، لصحفية "وات"، على هامش الجلسة، أن المدير العام للشركة الجهوية للنقل القوافل (مسؤولة عن أغلب خدمات خطوط النقل الداخلية ومع الولايات المجاورة في الجهة) تعهّد بتعزيز الخطوط التي تربط الجهة ببعض المدن في ولايات مجاورة وخاصة خطوط نفطة-قابس، ونفطة-سوسة، وتوزر-سوسة، من خلال توفير حافلات إضافية خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من صيانتها.



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من جانبه، أوضح مدير عام شركة النقل "القوافل" أن تردّي الخدمات في السنوات الأخيرة يعود الى تدهور الإمكانيات المادية للشركة، وعدم تنفيذ أي برنامج استثماري في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2023، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقتني الشركة خلال سنة 2024 حافلات جديدة، علاوة على تنفيذها برنامج صيانة وإصلاحات كبرى لأسطولها القديم.

وتطرّق المجلس الجهوي كذلك، وفق والي الجهة، إلى إشكاليات النقل البري غير المنتظم على غرار سيارات الأجرة اللواج، وسيارات الأجرة التاكسي من حيث الرخص، فضلا عن تعزيز خدمات هذا القطاع بخطوط داخلية تربط مدينة دقاش بالمناطق المحيطة بها، لافتا إلى أنه ستتم متابعة مخرجات المجلس ولا سيما التنسيق مع الشركات المعنية.

وأكد على متابعة تقدم أشغال صيانة السكة الحديدية الجارية منذ أشهر على مستوى معتمديتي دقاش وتوزر، كما تمت دعوة الشركة التونسية للسكك الحديدية الى المتابعة اللصيقة لإشكالية توقف أشغال صيانة الخط الحديدي، مشددا أن عودة نشاط الخط الحديدي رقم 13 يمثّل مطلبا جهويا ملحّا.

من جهة أخرى، تطّرقت أشغال المجلس الجهوي للنقل إلى توقف أشغال الصيانة الجارية ببعض نقاط السكة الحديدية وأكد ممثل الشركة التونسية للسكك الحديدية، في هذا الصدد، أنّه من المبرمج أن تستأنف الأشغال قريبا، بعد توقفها منذ أكثر من 3 أشهر بسبب تجاوز قام به المقاول أُحيل على إثره على القضاء.