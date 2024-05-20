8 جامعات تونسية تحتل مراتب متقدمة في تصنيف مؤسسة "التايمز للجامعات العالمية" لسنة 2024

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احتلت 8 جامعات تونسية مراتب متقدمة وفق تصنيف مؤسسة "التايمز للجامعات العالمية" لسنة 2024 ضمن 1906 جامعة من 108 دولة تم تقييمها، وفق ما أعلنت عنه الإدارة العامة للبحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وجاءت جامعة تونس المنار في المركز (801-1000) تليها جامعة صفاقس (1001-1200) وجامعة قرطاج (1201-1500) وجامعة منوبة (1201-1500) وجامعة المنستير (1201-1500) وجامعة سوسة (1201-1500) وجامعة تونس (1201-1500) وجامعة قابس (1500+).





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واعتبرت الإدارة العامة للبحث العلمي أن وجود 8 جامعات تونسية في هذه المراكز من هذا التصنيف، الذي يعد الأكثر شهرة وتأثيراً في مجال التعليم العالي والبحث العلم، إشارة هامة إلى الاعتراف الدولي بالإمكانيات العلمية لتونس.



وتقوم مؤسسة "التايمز للجامعات العالمية" سنويا بتقييم الجامعات في خمسة مجالات رئيسية: التدريس، بيئة البحث، جودة البحث، التفاعل مع الصناعة، والتعاون الدولي.



واحتلت جامعة أكسفورد البريطانية سنة 2024 المركز الأول في ترتيب الجامعات، تليها في المركز الثاني جامعة ستانفورد الأمريكية، ثم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة.



وفي تونس، تبلغ نسبة نفقات البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي 0.8 بالمائة وهناك 5.70 باحث لكل 1000 فرد نشط، وتمثل النساء 54 بالمائة من مجموع الباحثين، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.