صفاقس : "الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية مؤشر ممتاز على الدورة الاقتصادية في المنطقة (وزير الفلاحة)

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أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، لدى إشرافه، اليوم الأربعاء، بقصر المعارض بصفاقس، على إفتتاح الدورة 14 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية، الذي يلتئم تحت شعار "اقتصاد فلاحي متطور في مناخ عالمي متغير"، بحضور وفود وعارضين ومهنيين من الجزائر وليبيا والإمارات، وروسيا، وفرنسا، وإيطاليا، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، على أن "هذا الصالون مؤشر ممتاز جدا على الدورة الاقتصادية في المنطقة، ومناسبة جد هامة لتقديم كل ما هو جديد في الفلاحة لتدعيم الأمن الغذائي والمائي ".



وأوضح، بلعاتي، أن "النقلة التكنلوجية التي نشهدها اليوم على مستوى الإقتصاد في المياه، وطريقة التعامل مع الزراعة والحصاد والسماد بصفة عامة، لا يمكن أن يكون إلى مؤشرا طيبا جدا، لإعطاء الإضافة لمستوى المردودية والإنتاجية للفلاحة التونسية، الذي نحن في أمس الحاجة إليها"، وفق تقديره





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ولدى تجوله، بين أجنحة الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بقصر المعارض بصفاقس، إستمع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى مشاغل المهنيين، مبديا إعجابه بمالمعروضات، بأجنحة قصر المعارض بصفاقس، والتي ضمت تشكيلات مختلفة من المعدات الفلاحية، وتجهيزات الصناعات الغذائية ل120 عارضا من تونس وخارجها، يمثلون واجهة حقيقية لقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، وغيرها من قطاعات ذات العلاقة.



وفضلا عن جانب العرض والشراكة وتبادل الخبرات في مجال الفلاحة والصناعات الغذائية، حرصت جمعية معرض صفاقس الدولي، على تنظيم ملتقى علمي، على إمتداد هذه الدورة الاستثنائية، يؤثثه دكاترة وكفاءات علمية، بأكثر من 30 مداخلة ومحاضرة، تتناول نظم الإنتاج الزراعي والغذائي في مواجهة تغير المناخ وإدارة الموارد المائية زمن شح المياه، ومخاطر إستعمال المبيدات، وإستعراض آخر نتائج الدراسات العلمية في القمح والبذور الأصلية وغيرها من المواضيع الحارقة اليوم ذات العلاقة بالمجال الفلاحي والصناعات الغذائية



يذكر أنه، قبل إشرافه على إفتتاح الدورة 14، للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس، قام وزير الفلاحة بزيارة تفقدية لمشروع محطة تحلية مياه البحر بقرقور.



وأكد وزير الفلاحة، على أن "محطة التحلية في صفاقس التي تفوق كلفتها الألف مليون دينار، سوف تكون جاهزة لتدخل طور الإستغلال في آخر جوان القادم، مشيرا إلى أن "إستراتيجية وزارة الفلاحة، تعمل على تركيز محطات تحلية المياه في كل من صفاقس، وسوسة، والزارات بقابس، التي ستكون جاهزة في موفى سنة 2024، فضلا عن محطة تحلية المياه بجربة التي دخلت حيز الإستغلال، وذلك من أجل تخفيف وطاة إرتفاع درجات الحرارة، وتوفير مياه الشرب للمواطن، سيما خلال فصل الصيف".