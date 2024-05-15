وزير السياحة يؤكد لمستثمرين كويتيين الاستعداد لتقديم الإحاطة اللازمة لتطوير استثماراتهم في تونس

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أكد وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، خلال لقائه وفدا من المستثمرين الكويتيين عن مجمع "المعوشرجي"، استعداد الوزارة لتسهيل مهامهم وتقديم الإحاطة اللازمة لتطوير استثماراتهم في تونس وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية والمختصة.



وأبرز بلحسين، خلال هذا اللقاء الذي احتضنه، أمس الثلاثاء، مقر الوزارة، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة "عربي القابضة"، صلاح محمد صقر المعوشرجي، والوفد المرافق له، الدور الهام للقطاع السياحي باعتباره احد اهم ركائز الاقتصاد الوطني نظرا لمساهمته الهامة في الناتج المحلي الخام وتوفير فرص الشغل وجلب العملة الأجنبية.





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وأشار الوزير الى أن أولى المشاريع الهامة في المجال السياحي نفذت باستثمارات كويتية وكانت مشاريع رائدة أسهمت في تطوير المشهد السياحي في تونس.



وشهد اللقاء تقديم عرض حول مناخ الاستثمار في تونس وخاصة في القطاع السياحي وأهم الحوافز المتاحة في قانون الاستثمار، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، حسب ما نقله المصدر ذاته.

