الهيئة العربية للمسرح تفتح باب الترشّح في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي في دورتها التاسعة

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أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن فتح باب المشاركة في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي في دورتها التاسعة لسنة 2024. وخُصّص موضوع هذه الدورة لـ "التراث والمسرح، وما بعد التراث في المسرح العربي، رؤية نقدية في سبيل صياغة عربية جديدة"، بحسب ما نشرته الهيئة العربية للمسرح على موقعها الالكتروني الرسمي.

وتبدأ الهيئة العربية للمسرح في استقبال ملفات المشاركين بداية من مطلع شهر جويلية القادم. وتنتهي آجال المشاركة يوم 30 سبتمبر. ويُنتظر الإعلان عن النتائج النهائية في منتصف شهر نوفمبر من العام الحالي.

ورصدت الهيئة العربية للمسرح ثلاث جوائز لأفضل ثلاثة أبحاث: الأولى وقدرها 5 آلاف دولار والثانية وقدرها 4 آلاف دولار. ويبلغ مقدار الجائزة الثالثة 3 آلاف دولار، بالإضافة إلى جائزة أيقونة الهيئة العربية للمسرح الفضية، وكذلك نشر الأبحاث ضمن منشورات الهيئة العربية للمسرح.

وبداية من هذه الدورة، أصبحت المسابقة متاحة للباحثين من كل الأعمار، إذ لم يتضمن إعلان الشروط لهذه النسخة من المسابقة شرط العمر الذي كان محدداً في النسخ السابقة، وهكذا أصبحت المسابقة متاحة أمام الباحثين من كافة الأعمار.



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وتضمن إعلان الشروط ضوابط للبحث منها: ألا يقل البحث عن 5000 كلمة باللغة العربية، وأن لا يكون البحث منشوراً قبل الترشح للمسابقة، وألا ينشر أثناء زمن المسابقة، ألا يكون البحث جزءاً من بحث جامعي أو رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه، أو مقدماً لأغراض الترقية العلمية قبل أو أثناء زمن المسابقة، وأن يتميز بجدة البحث وأصالته، وتحري الأمانة العلمية في التعامل مع المنجز الفكري الإنساني، وعدم وجود نسبة استلال تزيد على 20%، مع مراعاة الباحث كل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

ويعود تنظيم هذه المسابقة العربية في البحث العلمي المسرحي إلى سنة 2016، فبعد أن كانت المسابقة حكرا على الشباب المسرحي بحصر المشاركة فيها للباحثين حتى سن الأربعين في النسخ الثمان السابقة، وحقق هذا التوجه أهدافه في تشجيع البحث العلمي المسرحي لدى الشباب، فقد قررت الهيئة العربية للمسرح وانطلاقاً من الدورة التاسعة فتح باب التنافس أمام الباحثين من كل الأعمار.

وتهدف المسابقة إلى الارتقاء بالبحث العلمي العربي في المسرح ومنح الفرصة للباحثين العرب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم في البحث والدراسات المسرحية وإثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات العلمية والأكاديمية في دعم البحث العلمي المسرحي.



