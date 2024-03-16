المنستير: تقدم الاستعداد للموسم السياحي بنسبة 60 في المائة

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تقدّمت الاستعدادات للموسم السياحي 2024 بالجهة السياحية المنستير بنسبة 60 في المائة إلى غاية اليوم، وفق ما أفاد به المعتمد الأوّل وجيه بوميزة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش جلسة عمل انتظمت يوم الجمعة بمقر ولاية المنستير.



وخصصت جلسة العمل، التي تندرج ضمن سلسلة من جلسات الاستعداد للموسم السياحي، لمسائل تعلقت بتزويد النزل بالجهة بالمواد الأولية، والنقل. وتم خلالها الـتأكيد على توفر مخزونات إستراتيجية بما ساهم في تجاوز الاضطراب النسبي في التزود ببعض المواد، وذلك بالتنسيق بين الجامعة الجهوية للنزل، والإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير.

وتقرر بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للنقل بالمنستير معالجة مسألة النقص في توفير النقل للعملة في المنطقة السياحة خلال التوقيت الليلي، علاوة على العمل لتجاوز بعض المخالفات التي سجلت خلال الموسم السياحي الماضي في علاقة بالتاكسي الجماعي.



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ومن جهته، أفاد المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير، فواز بن حليمة، أنّ الجهة ستتدعم بداية من أفريل المقبل بفتح نزل جديدة بالمنطقة السياحية، لذلك فقد تم اقتراح الانطلاق في توفير الحافلات بداية من ماي المقبل.

وتوقع أن يكون الموسم السياحي 2024 ممتازا في جهة المنستير، حيث ينتظر تسجيل تطور في عدد السياح الوافدين من السوق الجزائرية والذين يحتلون المرتبة الثانية في عدد السياح الوافدين على الجهة بعد الوافدين من السوق الفرنسية سنة 2023.

وقال بن حليمة، في هذا الصدد، إنّ الأشقاء الجزائرين بصدد اكتشاف الجهة السياحية المنستير، وقد قام الديوان الوطني للسياحة ووزارة السياحة بعمل كبير لاستقطاب مؤثرين وصحافيين جزائرين زاروا المنستير وكان عملا مشتركا بين جميع الأطراف.

وتمحورت أبرز المقترحات خلال الجلسة حول ضرورة توفير مخفضات سرعة أمام النزل التي تسجل أمامها حوادث قاتلة، وإيجاد حل جذري لمصب الفضلات الواقع خلف مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي وقبالة المنطقة السياحية، والتسريع في استكمال أشغال الإنارة في بعض المفترقات بالمنطقة السياحية.



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