كاس رابطة ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي - القرعة يوم 12 مارس الجاري

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سيتم إجراء قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري ( الساعة 13 بتوقيت تونس ) في القاهرة، مصر وستليها عملية القرعة الخاصة برابطة الابطال الافريقيىة ، المقررة بداية من الساعة 14 مساءً بتوقيت تونس وذلك حسب ما اعلنه الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



ويذكر ان الفرق الثمانية تاهلت إلى الدور ربع النهائي من رابطة أبطال أفريقيا هي الترجي التونسي والأهلي (مصر) و أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، وماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)، وأتلتيكو بتروليوس دي لواندا (أنجولا)، وتي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)،وسيمبا إس سي (تنزانيا)، يانج أفريكانز (تنزانيا) فيما تأهلت ثمانية فرق اتحاد الجزائر (الجزائر)، والزمالك (مصر)، ودريمز (غانا)، ونهضة بركان (المغرب)، ومودرن فيوتشر (مصر)، وأبو سالم (ليبيا)، وريفرز يونايتد (نيجيريا)، وستاد مالي (مالي) إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد .