رئيس الحكومة يستقبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة ، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي



وتناول اللقاء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة ، سبل تعزيز الشراكة مع البنك في المجالات ذات الأولوية الوطنية على غرار الطاقات المتجددة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل إلى جانب سبل تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على الاستثمار والتجديد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات واعدة مثل قطاع المناجم ومشتقاته والصناعة الصيدلانية وصناعة السيارات والطائرات

وثمن رئيس الحكومة بهذه المناسبة التعاون المثمر بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالات متعددة وخاصة منها المتعلقة بدعم المنشآت العمومية للمزيد من النجاعة وتحسينا لحوكمتها وقدرتها التنافسية



من جهتها نوهت رئيسة البنك أوديل رينو باسو، بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك ، مؤكدة أن لقاءاتها منذ بداية زيارتها لتونس مع المسؤولين التونسيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد ، تأتي ضمن العلاقة الثنائية بين تونس والبنك وسلسلة من المشاورات الثنائية لتمويل المشاريع ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص على غرار مشاريع الانتقال الطاقي والطاقات المتجددةوقالت في تصريح إثر اللقاء،"لقد عملنا أيضًا كثيرًا مع تونس لتطوير استعمالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ تتمتع تونس بإمكانات هائلة في هذا المجال وهذه الإمكانيات مهمة لدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر انخفاضا في الكربون وتقليل الاعتماد على الغاز والقدرة على تصدير الطاقة الخضراء. كما أنه عامل من عوامل القدرة التنافسية لجذب الاستثمار الأجنبيولفتت إلى أن المناقشات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء كانت مثمرة للغاية في تحديد الأولويات المستقبلية فيما يتعلق بالتعاون ودعم أجندة التحول في البلاد