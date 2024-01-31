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التونسي معتز زدام ينتقل الى نادي المصري البورسعيدي

Publié le Mercredi 31 Janvier 2024 - 16:28 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اعلن نادي المصري البورسعيدي اليوم الاربعاء عن تعاقده مع اللاعب التونسي معتز زدام وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي.
وكان متوسط الميدان معتز زدام (23 سنة) قد انتقل الى صفوف الترجي الرياضي قادما من النجم الساحلي. كما كانت له تجربة احترافية مع فالمييرا اللاتفي.


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