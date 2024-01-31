التونسي معتز زدام ينتقل الى نادي المصري البورسعيدي

اعلن نادي المصري البورسعيدي اليوم الاربعاء عن تعاقده مع اللاعب التونسي معتز زدام وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكان متوسط الميدان معتز زدام (23 سنة) قد انتقل الى صفوف الترجي الرياضي قادما من النجم الساحلي. كما كانت له تجربة احترافية مع فالمييرا اللاتفي.

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