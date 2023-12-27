جمعية جراحة الكلى والمسالك البولية تحذّر من انتشار تدوينات اشهارية تروج لأدوية وحقائق مجانبة للواقع

حذّرت الجمعية التونسية لجراحة الكلى والمسالك البولية من الانتشار الواسع لتدوينات اشهارية على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بأمراض البروستاتا والضعف الجنسي على صفحات تجارية لاتمت للطب بصلة وتروج لأدوية وحقائق طبية مجانبة للواقع.



وعبّرت عن استنكارها واستغرابها الكبير ، في بلاغ لها موجه للعموم، من التدوينات الاشهارية أو مقاطع الفيديو التي غالبا ما تكون في شكل حوار حصري مع ما أسموه"كبير أطباء المسالك البولية بتونس" وهو في الواقع شخص نكرة لا ينتمي لأطباء الاختصاص.





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وحذّرت عموم التونسيين من هذه التدوينات التي تدعو الى مقاطعة الأدوية واعتماد دوائهم الذي يروجون له والذي يصفونه "بالمعجزة".

وأكدت على ضرورة استشارة الأطباء في كل هذه المواضيع واقتناء الأدوية و المكملات الغذائية من مسالك التوزيع المعتمدة بالصيدليات أو شبه الصيدليات.



وحذّرت عموم التونسيين من هذه التدوينات التي تدعو الى مقاطعة الأدوية واعتماد دوائهم الذي يروجون له والذي يصفونه "بالمعجزة".وأكدت على ضرورة استشارة الأطباء في كل هذه المواضيع واقتناء الأدوية و المكملات الغذائية من مسالك التوزيع المعتمدة بالصيدليات أو شبه الصيدليات.