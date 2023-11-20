قبلي: قافلة قصر العلوم بالمنستير تحل بمعهد ابن منظور بقبلي

حلت صباح اليوم الاثنين، بولاية قبلي، قافلة العلوم التابعة لقصر العلوم بالمنستير، لتؤمن على امتداد اسبوع سلسلة من الورشات العلمية لتلاميذ مدارس ابتدائية واعداديات في علم الفلك والفيزياء وعلم الحياة والارض والرياضيات



واوضح استاذ العلوم الطبيعية والمؤطر العلمي بقصر العلوم بالمنستير رضا الخماري لصحفي "وات" ان هذه المؤسسة تربوية تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي، تأسست سنة 2007 وتهدف الى تبسيط المعلومة العلمية وايصال المعارف لكافة شرائح المجتمع، الى جانب تحفيز الناشئة على روح البحث والابداع عن طريق عدة انشطة قارة تنتظم يوميا بقصر العلوم بالمنستير، الى جانب العلوم او الانشطة المتنقلة التي تنتظم في شكل قوافل تزور مختلف الولايات في الاسبوع الاخير من كل شهر.





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واضاف الخماري ان القافلة التي حلت اليوم بولاية قبلي، تتنزل في اطار الانشطة المتنقلة، حيث سيتم تنفيذ برنامج متكامل يمتد على 5 ايام ويتضمن سلسلة من الزيارات لبعض المؤسسات التربوية التي انطلقت من معهد ابن منظور بمدينة قبلي، لتشمل يوم غد اعدادية ابن منظور بسوق الاحد، ثم يتم التنقل يوم الاربعاء للمدرسة الابتدائية بمنطقة زعفران من معتمدية دوز الجنوبية، ويكون الاختتام يوم الجمعة بالمدرسة الابتدائية بجنعورة من معتمدية قبلي الجنوبية.

واشار الى انه سيتم تنظيم عدة ورشات علمية بكافة المؤسسات التي سيتم زيارتها، في مجالات علم الفلك وعلم الفيزياء و الرياضيات وعلوم الحياة والارض، بهدف تبسيط المعلومة العلمية لكافة التلاميذ من مختلف المستويات الدراسية ومن مختلف الشعب، وتحفيزهم عن طريق التمارين التفاعلية وعبر عرض عدة مجسمات وسلسلة من المعلومات والمعارف العلمية المبسطة.



ومن ناحيتهم، عبر عدد من تلاميذ معهد ابن منظور لصحفي "وات" عن سعادتهم بزيارة هذه القافلة لمؤسستهم التربوية، لكونها ستساعدهم على الالمام ببعض العلوم التي من شانها تطوير معارفهم، واشاروا الى ان الكثير من الورشات التي تتضمنها هذه القافلة، ستساهم في اثراء برنامجهم الدراسي خاصة في مجال الرياضيات وعلوم الحياة والارض والرياضيات