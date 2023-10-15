المركز الوطني لزرع الاعضاء ينظم تظاهرة الخطوات الخضراء بنابل احتفالا باليوم العالمي والوطني للتحسيس بالتبرع بالاعضاء

احتفالا باليوم العالمي والوطني للتحسيس بالتبرع بالاعضاء نظم المركز الوطني لزرع الاعضاء اليوم بنابل تظاهرة الخطوات الخضراء المتمثلة في سباقات عدو تمتد على 1 و5 و12كلم.



وشهد هذا اليوم التحسيسي التنشيطي مشاركة اكثر من الف عداء من الاناث والذكور تراوحت اعنارهم بين 5 سنوات و75 سنة من المنتمين لجمعيات رياضية و لجمعيات خيرية واسعافية.





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واشار مدير عام المركز الوطني لزرع الأعضاء، جلال الزيادي في تصريح لوكالة وات بالمناسبة، الى ان المركز حرص على تنظيم هذه التظاهرة التنشيطية الرياضية لتعميق الوعي باهمية التبرع بالاعضاء في انقاذ حياة الارواح البشرية وفي التخفيف من معاناة المرضى الذين هم في حاجة ملحة لعملية زرع وخاصة المسجلين بقائمة الانتظار التي تعد 1700 مريض.



وابرز ان المركز نظم على هامش تظاهرة الخطوات الخضراء بالتعاون مع الكشافة التونسية والهلال الاحمر التونسي والجمعية التونسية للاستعجالي وجمعية الممرضين الشبان عديد الورشات التحسيسية لفائدة الاطفال وعموم المواطنين حول اهمية التبرع وكيفية التبرع بالاضافة الى ورشات لتقصي امراض ضغط الدم والسكري والانعاش الطبي.



ولاحظ ان التظاهرة تميزت كذلك بمشاركة مصالح الشرطة الفنية التي ركزت جناحا لتجديد بطاقات التعريف الوطنية باضافة عبارة متبرع تعبيرا عن الانخراط الفعلي في ثقافة التبرع بالاعضاء.



واشارت المنسقة الوطنية والمسؤولة عن التحسيس بالمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء بثينة زناد مرزوق من جهتها ان المركز اختار الاقتراب اكثر من المواطنين للتحسيس باهمية التبرع بالاعضاء واختار تنظيم تظاهرته التحسيسية في ولاية نابل باعتبارها من ابرز الولايات التي ساهمت في التبرع بالاعضاء.



ولاحظت ان تونس، التي انطلقت في زرع الاعضاء منذ سنة 1986 تعد من البلدان الرائدة عربيا وافريقيا ولها من الكفاءات الطبية العالية القادرة على اجراء عديد انواع عمليات الزرع من الانسان الحي الى الحي او من الميت الى الحي.



وابرزت ان تونس سجلت سنة 2022 عمليات زرع لفائدة 52 مريضا من 19 متبرعا موزعين الى 33 عملية زرع كلى و12عملية قلب و7 عمليات كبد بما يؤكد ان المتبرع الواحد قادر على انقاذ ستة ارواح.



وشددت على اهمية تكثيف عمليات التوعية والتحسيس باهمية زرع الاعضاء خاصة وان قائمة الانتظار في تونس تعد اليوم 1700 مواطن اغلبهم من مرضى الكلى موضحة ان مرضى القلب والكبد لا يمكنهم الانتظار طويلا عمليات الزرع.

وات/ م ت



