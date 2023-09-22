رئاسة الحكومة: لا علاقة للحشاني بإيقاف رسام الكاريكاتور توفيق عمران

أوضحت رئاسة الحكومة أن "التتبعات الجزائية التي أثيرت ضد الرسام توفيق عمران ليس لها ما يبررها، اذا كانت من أجل صورة كاريكاتورية لأن حرية الإبداع مضمونة في نص دستور 25 جويلية 2022 في فصله التاسع والأربعين".



واضافت رئاسة الحكومة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن هذه "التتبعات ان كانت تمت من أجل أفعال أخرى قد يكون ارتكبها توفيق عمران، فذلك شأن قضائي بحت".

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واضافت رئاسة الحكومة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن هذه "التتبعات ان كانت تمت من أجل أفعال أخرى قد يكون ارتكبها توفيق عمران، فذلك شأن قضائي بحت".

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وجاء في بيان رئاسة الحكومة أن "من أراد أن يخلط بين حرية التعبير وحرية الإبداع من جهة، وجريمة إصدار صك بدون رصيد من جهة أخرى، فهو من قبيل من يبحث عن رصيد فقده منذ سنين ويريد أن يكوّنه من جديد باختلاق الأراجيف والأكاذيب".



واشار البيان الى أن "رئيس الحكومة لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ توفيق عمران، فلا هو شاهد الصورة ولا هو يعرف حتى من هو صاحبها، بل لم يعلم بوجود تتبعات جزائية ضد الرسّام المذكور إلا عن طريق وسائل الإعلام" وفق نص البيان.



وكانت النيابة العمومية أذنت مساء أمس بإيقاف رسام الكاريكاتير توفيق عمران بعد اقتياده إلى مركز الشرطة دون استدعاء، وتم التحقيق معه حول رسومه الكاريكاتورية قبل اطلاق سراحه فجر اليوم.