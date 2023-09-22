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توفيق عمران ردّا على بيان رئاسة الحكومة: علاقتي بالشيكات انتهت منذ 10 سنوات وفي المركز جبدولي 4 رسوم وبداو يسئلو فيا شنوة تقصد

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 22:43 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أكد الجمعة 22 سبتمبر، رسام الكاريكاتور توفيق عمران انه عند اصطحابه الي مركز الأمن لم يكن على علم بالسبب قبل ان يتم اعلامه بأنه مدرج في التفتيش بسبب صك بدون رصيد.

وقال توفيق عمران بأنه أعلمهم في مركز الأمن بأن علاقته بالشيكات انتهت منذ سنوات وأنه لم يوقع منذ 8 او 10 سنوات على أي شيك واستدرك قائلا " لكن فجأة تقلب الموضوع وجبدولي رسوم كاريكاتورية".
وتابع قائلا " جبدولي 4 رسوم كاريكاتورية مطبوعة وبداو يسئلوا فيا شنوة نقصد في الرسوم" وأشار في الاثناء الي أن موضوع الشيك "تسكّر".
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يذكر ان رئاسة الحكومة كانت أصدرت بيانا اكدت من خلاله عدم علم رئيس الحكومة بالتتبعات ضد توفيق عمران كما نفت اطلاعه على الصور الكاريكاتورية.
وشددت رئاسة الحكومة على أن حرية الابداع مضمونة مشيرة الي ان السبب الحقيقي لاصطحاب توفيق عمران الي مركز الامن هو اصدار صك بدون رصيد.



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