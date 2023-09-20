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سوسة : حجز 420 كغ من مادة العجين الغذائي كانت مخزنة بإسطبل تابع لأحد مربي الماشية بمنطقة الثريات

صورة توضيحية
Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 22:04 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمكن فريق مشترك من أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة وأعوان الشرطة البلدية اليوم الأربعاء، من حجز 420 كغ من مادة العجين الغذائي كانت مخزنة بإسطبل تابع لأحد مربي الماشية بمنطقة الثريات، وفق المدير الجهوي للتجارة فوزي طالب

وأضاف طالب لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم فتح بحث اقتصادي ضد كل من تاجر التفصيل (البائع ) ومربي الماشية، الذي اعترف باستعمال مادة العجين الغذائي كمادة علفية وذلك على إثر ورود معلومات مفادها حصول عملية تفويت بالبيع في هذه المادة لفائدة أحد مربي الماشية

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كما سيمكن البحث الاقتصادي من للوقوف على كامل الحيثيات واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض، وفق ذات المصدر.


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