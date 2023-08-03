Babnet

الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية من التوجيه الجامعي 2023 عبر الإرساليات القصيرة

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 15:41 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم الخميس أنه بإمكان المترشحين للدورة الرئيسية من التوجيه الجامعي 2023 الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة (SMS).

ويمكن التسجيل في هذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من اليوم الخميس 03 أوت الجاري على النحو التالي: "رقم الباكالوريا" ثم "فراغ" ثم "or"

...

وسيتم الإعلان عن تائج التوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة وعبر موقع التوجيه الجامعي ortientation.tn يوم الجمعة 04 أوت الجاري.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270958


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 03 أوت 2023 | 16 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:05
19:26
16:13
12:33
05:26
03:46
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
34°-25
30°-25
31°-25
32°-24
  • Avoirs en devises
    23298,0

  • (3 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37564 DT        1$ =3,08261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 août)   1464,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*