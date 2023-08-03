الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية من التوجيه الجامعي 2023 عبر الإرساليات القصيرة

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم الخميس أنه بإمكان المترشحين للدورة الرئيسية من التوجيه الجامعي 2023 الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة (SMS).



ويمكن التسجيل في هذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من اليوم الخميس 03 أوت الجاري على النحو التالي: "رقم الباكالوريا" ثم "فراغ" ثم "or"





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وسيتم الإعلان عن تائج التوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة وعبر موقع التوجيه الجامعي ortientation.tn يوم الجمعة 04 أوت الجاري.





