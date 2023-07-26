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القيروان: المجاوزة الممنوعة من أبرز أسباب الحوادث المرورية القاتلة في الفترة الأخيرة

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 23:06 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أفاد رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي للسلامة المرورية، العقيد هيثم الشعباني، اليوم الأربعاء، على هامش حملة تحسيسية بمحطة النقل البري بالقيروان، بأن المجاوزة الممنوعة تعتبر من أبرز أسباب الحوادث المرورية القاتلة في المدة الأخيرة في تونس.

وأوضح الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الحملة، التي نظمتها اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بالتنسيق مع المرصد الوطني لمرور والكشافة التونسية فوج القيروان، تهدف إلى توعية سائقي سيارات الأجرة بضرورة احترام قانون الجولان.
ودعا إلى ضرورة الإبتعاد عن مخالفات الافراط في السرعة والمجاوزة الممنوعة، وعلى ضرورة ارتداء حزام الأمان للسائق ومرافقيه، وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.
...

وأشار إلى ان هذه الحملة تأتي بعد حملات تحسيسية أخرى تم تنظيمها في إطار برنامج السلامة المرورية و"عطلة آمنة" الذي انطلق يوم غرة جويلية الجاري، مضيفا ان هذه الحملات متواصلة في عدة نقاط أخرى بهدف الحد من الحوادث المرورية وتوعية المواطن بأهمية الإلتزام بقواعد السلامة المرورية.
واكد بالمناسبة على ضرورة العمل الوقائي مع جمعيات المجتمع المدني والوحدات الامنية، وفرض العمل الزجري حفاظا على حياة الآخرين والحد من فواجع الطريق.


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