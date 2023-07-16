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اتحاد تطاوين - غدا انطلاق التحضيرات للموسم الجديد تحت قيادة وجدي بوعزي

Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 - 19:31 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اعلن اتحاد تطاوين، اليوم الاحد، ان انطلاق التحضيرات للموسم الكروي الجديد سيكون مساء الغد تحت قيادة المدرب وجدي بوعزي.
كما كشف الفريق عن تركيبة الاطار الفني الذي يضم ايضا نعمان حميدة (مدرب مساعد اول) وفراس الونيسي (مدرب مساعد ثان ومشرف فيديو واحصاء) وانور فضيل (مدرب حراس) ومهدي شبشوب (معد بدني).
وسيكون ياسين معالج طبيب الفريق وحسن الضويلع (مسؤول متابعة طبية) وعادل الجاني (اخصائي علاج طبيعي).


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