الوكالة العقارية الصناعية تطلق تطبيقة داخلية جديدة تمكنها من المعاينة الرقمية للمقاسم الصناعية عن بعد

أطلقت الوكالة العقارية الصناعية تطبيقة داخلية جديدة تمكنها من المعاينة الرقمية للمقاسم الصناعية عن بعد.



ويهدف الإجراء الجديد إلى التعرف على وضعية المقسم الصناعي ومتابعته بصفة حينية من داخل الوكالة، وفق ما أوضحه الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، قيس الماجري، خلال ندوة صحفية نظمتها الوكالة، الجمعة.





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وأوضح الماجري أن الوكالة أصبحت بإمكانها متابعة استغلال المستثمرين للمناطق الصناعية والقيام بالمعاينة عن بعد مما يكسب خدماتها السرعة والنجاعة.



وأشار إلى أن هذه التطبيقة تأتي في إطار برنامج التحول الرقمي، الذي انطلقت الوكالة العقارية الصناعية منذ نوفمبر 2022 في وضعه، لرقمنة مختلف الخدمات وتطوير أساليب العمل.



وأعدت الوكالة، في اطار هذا التوجه، خارطة رقمية تفاعلية، للمقاسم الصناعية الشاغرة، تمكن المستثمر من الاطلاع عليها.



وأكد المسؤول ذاته، أن الوكالة بصدد إعداد منصة وطنية " إ أندستري" وهي منظومة تضعها على ذمة المستثمرين في تونس وخارجها للإطلاع واقتناء المقاسم الصناعية عن بعد، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستكون جاهزة في ديسمبر 2023.



وأضاف أنه في اطار هذا البرنامج تم إحداث مركز للتكوين الداخلي لتطوير قدرات الأعوان في مجال الرقمنة إلى جانب إحداث مركز للتجديد العمومي خاص بها. وتعمل الوكالة، أيضا على رقمنة أرشيفها بهدف تحديث الإدارة وتطوير عملها.



وأكد الماجري على المسؤولية المجتمعية للوكالة، لاسيما، في الجانب البيئي بعد أن أطلقت مشروعها لغراسة 50 ألف شجرة في المناطق الصناعية يمتد على خمس سنوات. وتم إلى حد الآن غرس نحو 4 آلاف شجرة في إطار المشروع ذاته.



كما تعمل الوكالة، في هذا الصدد، على تخصيص مناطق صناعية لوضع لاقطات شمسية لتزويد المصانع بالكهرباء من الطاقات المتجددة فضلا عن تحديد البصمة الكربونية للمؤسسة على المحيط.



يذكر أن الوكالة العقارية الصناعية هي منشأة عمومية تهتم بتهيئة المناطق الصناعية في كامل تراب الجمهورية. ويوجد في تونس أكثر من 114 منطقة صناعية مكنت من انتصاب أكثر من 5 آلاف مؤسسة صناعية تنشط في مختلف القطاعات.