ستة تلاميذ من تونس يشاركون في الدورة 64 للأولمبياد العالمية للرياضيات لسنة 2023 في شيبا باليابان

يشارك ستة تلاميذ من تونس، أعمارهم أقل من 20 سنة وجلهم من السنوات 3 و4 رياضيات في الدورة 64 للأولمبياد العالمية للرياضيات في شيبا باليابان التي تتواصل من 6 إلى 13 جويلية الجاري وفق ما أفادت (وات) اليوم الخميس رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات وعضوة الاتحاد الإفريقي للرياضيات وعضوة اللّجنة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطق منية الدغموري بوزويتة.



وتتواصل المسابقة يومين إذ يتولى المتبارون في كل يوم الإجابة على ثلاث مسائل خلال أربع ساعات ونصف حسب ذات المصدر.

ويشمل الوفد التونسي المشاركين في هذه المسابقة وهم آدم بيزيد تلميذ في السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بالمنستير، وعثمان أواب بالسنة الرابعة رياضيات بالمعهد النموذجي بمدنين، وأمير السوسي بالسنة الرابعة رياضيات بالسنة الرابعة رياضيات بمعهد المنزه التاسع بتونس2، وعمر الشريف بالسنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بالمنزه الثامن بأريانة، واسماعيل بن لطيفة بالسنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بسوسة، وأسامة السوسي بالسنة الثانية علوم بمعهد المنزه التاسع بتونس2. ويرافقهم كل من عضوة الاتحاد الافريقي منية الدغموري بوزويتة وعضو الاتحاد الافريقي رؤوف ثابت.



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وينتظر أن يكون حفل الافتتاح غدا بمشاركة متسابقين من 112 دولة على أن تنطلق المسابقة يوم السبت 8 جويلية الجاري. وسيكون حفل الاختتام يوم الأربعاء 12 جويلية الجاري حسب البرنامج الذي نشر بالموقع الرسمي لهذه الأولمبياد العالمية.

وتنظم الأولمبياد العالمية للرياضيات سنويا في كل مرة في دولة من دول العالم وهي مسابقة عالمية موجهة لتلاميذ المعاهد والمدارس الإعدادية. وكانت رومانيا احتضنت أوّل دورة لهذه الأولمبياد سنة 1959 بمشاركة سبع دول ثم تطور عدد البلدان المشاركة إلى أكثر من 100 دولة.

وكانت تونس تلقت دعوة من اللجنة الدولية للأولمبياد العالمية للرياضيات للمشاركة في الدورة 64 لهذه الأولمبياد فوقع بالتنسيق بين الجمعية التونسية للعلوم الرياضية والجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات اختيار ستة تلاميذ بعد مشاركتهم في عدّة دورات تكوينية واختبارات.

ووصل الوفد التونسي أمس الأربعاء إلى اليابان.

