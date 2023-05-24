بن عروس : الدورة الثالثة من "ايامات مسرح" من 27 الى 30 ماي

ينظم المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف بدعم من إدارة المسرح و الفنون الركحية بوزارة الشؤون الثقافية وبإشراف من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس ، الدورة الثالثة للتظاهرة الثقافية والفنية أيامات مسرح من 27 الى 30 ماي

ويتضمن برنامج التظاهرة مجموعة من العروض المسرحية موجهة لجميع الشرائح العمرية ، حيث سيكون عشاق المسرح على موعد يوم السبت 27 ماي مساء على مع عرض مسرحي للشباب والكهول بعنوان "كلون ستوري" لجمعية الشباب المسرحي بحمام سوسة .





وخصصت الهيئة المشرفة على المهرجان يوم الأحد 28 ماي عرضا مسرحيا صباحيا بقاعة العروض بالمركب الثقافي موجها للأطفال بعنوان "الرحلة" لجمعية البعث المسرحي ، لتعود بعدها العروض الموجهة للشباب والكهول يوم الإثنين 29 ماي مع عرض مسرحي بعنوان "في المصعد" ، لتختتم شركة زاد للفنون التظاهرة يوم الثلاثاء 30 ماي بعرض مسرحي للشباب والكهول بعنوان "مكبث كما لم تراه من قبل" لجمعية قنطرة بقربة.

يذكر ان نادي "إضافات" بالمركب الثقافي علي بن عياد يستضيف قبل يوم من التظاهرة ( الجمعة 26 ماي )الأديب والشاعر عبد الرحمان الكبلوطي للاحتفاء بمسيرته الأدبية و الإبداعية ولتقديم إصداريه الأخيرين :"من شعراء القيروان على مر الزمان " و "الشعر في زمن الأنترنيت ".



