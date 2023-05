المنتدى السنوي الثاني حول حرية التنقل الفني يومي 9 و10 ماي الجاري بتونس

تنظم كل من مؤسسة "Culture Funding Watch"، وشبكة "On the Move" الممولة من الاتحاد الاوروبي، المنتدى السنوي الثاني حول "حرية التنقل الفني"، وذلك يوم 9 ماي الجاري بفضاء التياترو ويوم 10 ماي بمسرح الحمراء.



ويتوجه هذا المنتدى بالخصوص للفنانين والمحترفين في المجال الثقافي المقيمين في تونس، ويمكن المشاركة بصفة حضورية أو عن بعد عن طريق التسجيل عبر الموقع التالي https://on-the-move.org/.

ويتضمن المنتدى في برنامجه سلسلة من الحوارات والنقاشات تتعلق بمسائل التنقل الثقافي والاستدامة البيئية، كما يمثل المنتدى فرصة للتواصل والتشبيك بين المشاركين.

وسيتم بث جلسات المنتدى مباشرة عبر منصات "HowlRound" و"Basita.Live".



ويهدف منتدى التنقل الثقافي 2023 إلى توضيح المشهد حول التنقل الفني عبر الحدود والاستدامة البيئية، من خلال تسليط الضوء على التفاعلات الأوروبية وغيرها من المناطق، واستعراض الحلول المحلية العملية المستدامة، والاستماع إلى تنوع الآراء والتصورات المطروحة في الدول النامية.



و"On the Move" هي شبكة دولية للمعلومات مكرسة للتنقل الفني والثقافي، وتضم حاليًا 66 عضوًا في 24 بلدًا في أوروبا وعلى المستوى الدولي. تهدف شبكة"On the Move"، الممولة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الثقافة الفرنسية، إلى المساهمة في تسهيل التنقل الثقافي تفاعلا مع التحديات العالمية المجتمعية الراهنة.