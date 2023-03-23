ديوان البحرية التجارية ومعهد الصحة والسلامة المهنية يوقعان اتفاقية لتعزيز التصرف في المخاطر على مستوى المواني

وقع ديوان البحرية التجارية والموانىء ومعهد الصحة والسلامة المهنية اتفاقية إطارية للمساعدة في مجال التصرف في المخاطر المهنية وإرساء سياسة مسترسلة لتحسين ظروف الشغل في مختلف الموانىء تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد .



وقام بتوقيع الاتفاقية التي سيستفيد منها مباشرة كل أعوان الديوان فضلا عن مختلف رواد الموانىء، أمس الأربعاء، الرئيس المدير العام ديوان البحرية التجارية والموانىء بحلق الوادي فؤاد عثمان و مدير ومعهد الصحة والسلامة المهنية.





وتهدف هذه الاتفاقية في خطوطها العريضة إلى تمكين ديوان البحرية التجارية من وضع و تنفيذ مخطط تكويني شامل ومتعدد الأبعاد للفريق المكلف بالوقاية من المخاطر المهنية على غرار منهجية تحديد المخاطر والتوقي منها عبر التوعية والتوجيه والإرشاد و التجهيزات.



وتمكن هذه الاتفاقية من الانطلاق في تجربة نموذجية بأحد مقرات الديوان والتي ستحدد لاحقا تتمثل في القيام بدراسة شاملة لظروف العمل من حيث الصحة والسلامة و المخاطر البيئية على العمال ووضع خطة سنوية شاملة للتوقي من المخاطر.



وشملت الاتفاقية ، من جهة أخرى، مسألة طب الشغل حيث اتفق الطرفان على بعث خدمة مستقلة لهذا الاختصاص و تنظيمه و اعداد برنامج للمراقبة الطبية تشمل الجميع مع تنظيم تظاهرة سنوية توعوية مخصصة للصحة والسلامة المهنية.



