مجلس وزاري مضيّق حول قطاع الفسفاط ومشتقاته

أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنظر في قطاع الفسفاط ومشتقاته.



واستعرض المجلس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، "أهم المعطيات المتعلقة بإنتاج الفسفاط والأسباب التي أدت إلى تراجع إنتاجه وخاصة تسويقه وتصديره، إضافة إلى الوضعية المالية لشركة فسفاط قفصة وبرنامج عملها للفترة 2023-2027".



وأكّد المجلس الوزاري المضيّق والذي حضره بالخصوص عدد من أعضاء الحكومة، على ضرورة "إيجاد الحلول الكفيلة بالرفع من نسق إنتاج الفسفاط وديمومته، وتدعيم حوكمة شركة فسفاط قفصة، وسبل توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برنامج عملها خلال الفترة 2023-2027 ورفع العراقيل الإجرائية التي تعترض إنجاز استثمارات هذه الشركة ونشاطها".



كما دعا المجلس إلى ضرورة "اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لدفع التنمية في منطقة الحوض المنجمي، من خلال دراسة فرص التمكين الاقتصادي في إطار المسؤولية المجتمعية حول شركة فسفاط قفصة، لتوفير مزيد من فرص التشغيل بالجهة"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.



