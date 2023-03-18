المنتخب التونسي: غيلان الشعلالي يتخلف عن مباراتي ليبيا بداعي الاصابة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء اليوم السبت ان متوسط الميدان الهجومي غيلان الشعلالي سيغيب عن مواجهتي المنتخب الليبي في اطار الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كاس امم افريقيا (الكوت ديفوار 2024) وذلك يومي 24 و 28 مارس الجاري.

واوضحت الجامعة عبر موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "ان الكشوفات بالرنين المغناطيسي التي أجراها الإطار الطبي للمنتخب التونسي اليوم على اللاعب غيلان الشعلالي اثبتت أن إصابته تستوجب راحة بعشرة أيام ".



