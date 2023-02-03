زغوان: العثور على جثة تلميذة الاعدادي داخل سور القاعة المغطاة بالمقرن

عثر صباح اليوم الجمعة ، على جثة تلميذة بالسنة التاسعة أساسي تبلغ من العمر 16 سنة، داخل سور القاعة المغطاة بحي الفرحة بالمقرن من ولاية زغوان.



وتبين حسب المعطيات الأولية أن الهالكة تعرضت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة إلى الاعتداء الشديد بواسطة مادة صلبة على مستوى الجانب الأيمن من الرأس من طرف مجهول بمكان يبعد حوالي 50 مترا عن مقر سكناها، كما تفيد المعاينات الأولية التي قامت بها المصالح الأمنية ذات الاختصاص أن الجاني قام بجر الهالكة بعد الاعتداء عليها إلى داخل سور المغطاة حيث خلفت عملية السحل أثار الدماء التي نزفت منها



وقد أذنت النيابة العمومية التي عاين ممثلها أثار الجريمة ، بنقل الجثة إلى المستشفى الجهوي بزغوان للتشريح وتحديد أسباب الوفاة، كما عهدت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالبحث في القضية والكشف عن ملابساتها.



يشار الى ان الهالكة كانت تقطن بمنطقة الكبارية وانتقلت بالسكنى مع عائلتها إلى منطقة المقرن، مسقط رأس والدتها وذلك إثر وفاة والدها.



