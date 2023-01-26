كأس تونس: تعيين حكام مباريات الدور التمهيدي الرابع

Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 - 17:35 قراءة: 0 د, 46 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس تونس لكرة قدم، نسخة الهادي شاكر، والتي ستدور لقاءاتها غدا الجمعة:

الجمعة 27 جانفي

في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - مستقبل قابس ( 13:30 س)
الحكم: هيثم طرابلسي

في ملعب تبلبو البلدي
تبلبو الرياضية - شبيبة العمران ( 13:30 س)
الحكم: محمد علي قروية

في ملعب المظيلة الاصطناعي
نادي المظيلة - هلال مساكن ( 13:30 س)
الحكم: فراس قدورة

في ملعب بوحجلة الاصطناعي
بعث بوحجلة - كوكب زاوية سوسة ( 13:30 س)
الحكم: وسيم اليوسفي

في ملعب القصور الاصطناعي
صافية القصور - غزال البقالطة ( 13:30 س)
الحكم: وليد البناني

في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة - اتحاد قصيبة المديوني ( 13:30 س)
الحكم: مروان الخمري

في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - النادي القربي ( 13:30 س)
الحكم: سفيان جبارة

في ملعب سيدي مخلوف الاصطناعي
ملعب سيدي مخلوف - النجم الرادسي ( 13:30 س)
الحكم: رشدي قزقز

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260632



En continu...

Toutes les news...
الخميس 26 جانفي 2023 | 4 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:09 17:40 15:17 12:39 07:26 05:56
Babnet
10°
 Babnet14° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-414°-714°-613°-714°-7
  • Avoirs en devises
    22384,0

  • (26 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34242 DT        1$ =3,07444 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 jan)   312,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   