كأس تونس: تعيين حكام مباريات الدور التمهيدي الرابع

في ما يلي تعيين حكام مباريات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس تونس لكرة قدم، نسخة الهادي شاكر، والتي ستدور لقاءاتها غدا الجمعة:



الجمعة 27 جانفي



في ملعب أحمد خواجة المهدية

مكارم المهدية - مستقبل قابس ( 13:30 س)

الحكم: هيثم طرابلسي



في ملعب تبلبو البلدي

تبلبو الرياضية - شبيبة العمران ( 13:30 س)

الحكم: محمد علي قروية



في ملعب المظيلة الاصطناعي

نادي المظيلة - هلال مساكن ( 13:30 س)

الحكم: فراس قدورة



في ملعب بوحجلة الاصطناعي

بعث بوحجلة - كوكب زاوية سوسة ( 13:30 س)

الحكم: وسيم اليوسفي



في ملعب القصور الاصطناعي

صافية القصور - غزال البقالطة ( 13:30 س)

الحكم: وليد البناني



في ملعب قفصة المعشب

قوافل قفصة - اتحاد قصيبة المديوني ( 13:30 س)

الحكم: مروان الخمري



في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الأنف - النادي القربي ( 13:30 س)

الحكم: سفيان جبارة



في ملعب سيدي مخلوف الاصطناعي

ملعب سيدي مخلوف - النجم الرادسي ( 13:30 س)

الحكم: رشدي قزقز



