كأس تونس: تعيين حكام مباريات الدور التمهيدي الرابع

في ما يلي تعيين حكام مباريات الدور التمهيدي الرابع لمسابقة كأس تونس لكرة قدم، نسخة الهادي شاكر، والتي ستدور لقاءاتها غدا الجمعة:
الجمعة 27 جانفي
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - مستقبل قابس ( 13:30 س)
الحكم: هيثم طرابلسي
في ملعب تبلبو البلدي
تبلبو الرياضية - شبيبة العمران ( 13:30 س)
الحكم: محمد علي قروية
في ملعب المظيلة الاصطناعي
نادي المظيلة - هلال مساكن ( 13:30 س)
الحكم: فراس قدورة
في ملعب بوحجلة الاصطناعي
بعث بوحجلة - كوكب زاوية سوسة ( 13:30 س)
الحكم: وسيم اليوسفي
في ملعب القصور الاصطناعي
صافية القصور - غزال البقالطة ( 13:30 س)
الحكم: وليد البناني
في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة - اتحاد قصيبة المديوني ( 13:30 س)
الحكم: مروان الخمري
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - النادي القربي ( 13:30 س)
الحكم: سفيان جبارة
في ملعب سيدي مخلوف الاصطناعي
ملعب سيدي مخلوف - النجم الرادسي ( 13:30 س)
الحكم: رشدي قزقز
الجمعة 27 جانفي
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - مستقبل قابس ( 13:30 س)
الحكم: هيثم طرابلسي
في ملعب تبلبو البلدي
تبلبو الرياضية - شبيبة العمران ( 13:30 س)
الحكم: محمد علي قروية
في ملعب المظيلة الاصطناعي
نادي المظيلة - هلال مساكن ( 13:30 س)
الحكم: فراس قدورة
في ملعب بوحجلة الاصطناعي
بعث بوحجلة - كوكب زاوية سوسة ( 13:30 س)
الحكم: وسيم اليوسفي
في ملعب القصور الاصطناعي
صافية القصور - غزال البقالطة ( 13:30 س)
الحكم: وليد البناني
في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة - اتحاد قصيبة المديوني ( 13:30 س)
الحكم: مروان الخمري
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - النادي القربي ( 13:30 س)
الحكم: سفيان جبارة
في ملعب سيدي مخلوف الاصطناعي
ملعب سيدي مخلوف - النجم الرادسي ( 13:30 س)
الحكم: رشدي قزقز
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