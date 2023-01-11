طالبت خلالها النيابة التشديد في العقاب :احكام بين عدم سماع الدعوى و28 سنة سجنا في حق عناصر ارهابية ومموليهم

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 10:40 قراءة: 0 د, 40 ث
      
اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب22 سنة سجنا في حق موقوف وبعدم سماع الدعوى في حق متهم اخر وبالحكم ب28 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق متهمين اخرين وجهت لهم تهم تكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية ومن اجل الانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية ومن اجل السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والتسور المرتبطة بالجرائم الإرهابية ،ومن اجل توفير مواد ومعدات ووسائل نقل لفائدة تنظيم ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية ومن اجل جمع اموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل لارتكاب جرائم ارهابية وتوفير محل لايواء واخفاء أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية وضمان فرارهم،واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ...

هذا وطلبت النيابة العمومية التشديد في العقاب لارتباط المتهمين وعلاقتهم بعناصر ارهابية خطيرة جدا.


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