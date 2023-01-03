عمال مصنع سكر تونس ببنزرت يطالبون بالحصول على جراياتهم وعودة عمل المصنع

نفذ عدد من عمال مصنع سكر تونس ببنزرت المنتصب بفضاء الأنشطة الصناعية بمدخل معتمدية بنزرت الجنوبية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية على مستوى جسر بنزرت المتحرك للمطالبة بالحصول على جرايتي نوفمبر وديسمبر 2022 المتخلدة بذمة المستثمر الخاص ومالك المصنع الليبي، وتوضيح الرؤيا بشأن عودة المصنع للعمل من جديد بعد توقفه لأكثر من 5 أشهر لصعوبات مالية لصاحبه وأسباب أخرى غير واضحة، وفق تأكيدهم.



وقد تم فض الوقفة الاحتجاجية تقريبا عقب حوالي 20 دقيقة اثر حوار مباشر مع المصالح الأمنية، عادت على اثرها حركة السير بالمرفق العمومي لوضعها الطبيعي دون إشكاليات تذكر، كما تمت بالتنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية إنابة 4 أشخاص من أعضاء النقابة الأساسية للتوجه لقصر قرطاج لعرض مطالب عمال مصنع السكر على الأطراف المركزية المسؤولة وبحث الحلول الممكنة لها.

يذكر أنّ جلسة عمل قد التأمت يوم الجمعة المنقضي بمقر الولاية للنظر في الوضعين الاجتماعي والمهني لعمال الشركة، وتعهّد في اعقابها مالك المصنع بخلاص أجرة شهر نوفمبر واجرة شهر ديسمبر في اقرب الاجال مع السعي لايجاد حلول لضمان استمرارية المؤسسة والخروج بها من أزمتها المالية والاقتصادية بينما تمسك الطرف النقابي بصرف الأجور خلال الأسبوع الجاري مع المطالبة بصرف جميع المتخلدات السابقة لفائدتهم من قبل إدارة المؤسسة.



