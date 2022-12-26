عبد الحق بن شيخة مدربا جديدا لاتحاد العاصمة الجزائري

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 19:33 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلنت ادارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري اليوم الاثنين عن تعاقدها مع المدرب عبد الحق بن شيخة ليتولى الاشراف على الدكة الفنية للفريق خلفا للمدرب بوعلام شارف الذي فسخ عقده بالتراضي مع النادي.

واضاف اتحاد العاصمة الجزائري عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي, ان بن شيخة وقع عقدا مع الاتحاد يمتد لثمانية عشر شهرا (18) و سيساعده فريد زميتي وفريد بلملاط مدربا للحراس في انتظار انضمام معد بدني جديد في الايام القادمة ، في حين سيكون اللاعب الأسبق حاج عدلان منسقا للفريق.
يذكر ان فريق اتحاد العاصمة الجزائري يحتل المركز السابع في سلم ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الجزائرية الاولى لكرة القدم ب22 نقطة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258994



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 26 ديسمبر 2022 | 3 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:11 14:52 12:27 07:30 05:57
Babnet
15°
 Babnet26° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1523°-1421°-1321°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    22171,7

  • (26 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,31376 DT        1$ =3,12145 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 dec)   560,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   