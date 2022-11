يشعر التونسيون بآثار تغير المناخ لكنهم لا يعرفون الكثير عنه (سبر آراء )

يشعر التونسيون بآثار تغير المناخ لكنهم لا يعرفون الكثير عن ذلك ، وفقًا لمسح البيئة وتغير المناخ الذي أجرته "أفروباروميتر" ، وهي شبكة أبحاث إفريقية غير ربحية تنتج بيانات موثوقة عن تجارب وتقييمات المواطنين الأفارقة وتصوراتهم للديمقراطية والحوكمة وجودة الحياة.





..



.

وأظهر الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة ما بين 21 فيفري و 17 مارس 2022 ، من بين عينة من 1200 تونسي (+18 سنة) من قبل فريق "أفروباروميتر" في تونس قال مدير ومؤسس معهد البحوث وسبر الآراء يوسف المؤدب،إن 22 بالمائة فقط من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع سمعوا عن تغير المناخ.على هذا النحو ، أشار المسؤول إلى أن هذا المعدل هو الأدنى مقارنة بقائمة من 14 دولة إفريقية. على سبيل المثال ، يصل هذا المعدل إلى 70 بالمائة في الغابون و 62 بالمائة في الكاميرون و 48 بالمائة في السينغال ، و 44 بالمائة في الكوت ديفوار و 30 بالمائة في نيجيريا. وأوضح أن هذا المعدل يدل على مستوى الخطاب العام في البلاد. وبالفعل ، فإن الأكثر تعليماً في تونس (37 بالمائة) ، وسكان تونس الكبرى (35 بالمائة) والأكثر ثراءً (32 بالمائة) هم على الأرجح على دراية بتغير المناخ. وأشار إلى أنه تم الحصول على هذه البيانات بعد المقابلات وجهاً لوجه بلغة المستجيب مع عينات تمثيلية على الصعيد الوطني وهامش خطأ +/- 3 بالمائة وعلى مستوى ثقة بنسبة 95 بالمائة وكشف الاستطلاع أن غالبية المطلعين على التغير المناخي يجدون أن هذه الظاهرة تجعل الحياة أسوأ بالنسبة للتونسيين (84 بالمائة) وأن المسؤولية الأساسية للحد من آثارها تقع على عاتق الدول الغنية والمتقدمة (53 بالمائة) وكذلك على عاتق الدول المتقدمة. كما أن الغالبية (59 بالمائة) توافق على أن المواطنين العاديين يمكن أن يلعبوا دورا مهما في جهود مكافحة تغير المناخ وأن على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المشكلة (71بالمائة) قال سبعة من كل عشرة تونسيين (69 بالمائة) إن الجفاف أصبح أكثر حدة خلال السنوات العشر الماضية و 14 بالمائة فقط من المواطنين يعتقدون الشيء نفسه بشأن الفيضانات ، حسب إيمان مزليني ، أحد مؤسسي شركة One to One. ووفقًا للعينة ، فإن حالات الجفاف هي أكثر إدراكًا لسكان الريف وسكان الوسط والجنوب. ووجد المسح أن التلوث مشكلة بيئية خطيرة وينضم إلى إدارة النفايات بين أهم القضايا البيئية في البلاد. في الواقع ، يعتقد ما يقرب من تسعة من كل 10 تونسيين (88بالمائة) أن مشاكل التلوث مثل تراكم النفايات / القمامة أو الإضرار بجودة المياه خطيرة في مجتمعاتهم ، بما في ذلك 76 بالمائة يعتبرونها "خطيرة للغاية" وفقًا لـ نفس المصدر. وتشكل الأكياس البلاستيكية مصدرا رئيسيا للتلوث وفقًا لغالبية التونسيين (79 بالمائة من العينة) ، يليها تلوث مصادر المياه وإدارة المخلفات البشرية وتلوث الهواء. علاوة على ذلك ، لا يزال التونسيون منقسمين حول الاختيار بين حماية البيئة على حساب خلق فرص العمل (45 بالمائة) وخلق فرص العمل على حساب حماية البيئة (44 بالمائة) ووجد المسح أنه عندما يتعلق الأمر باستخراج الموارد الطبيعية الذي يتم بالقرب من مجتمعاتهم ، فإن الغالبية العظمى (83 بالمائة) من التونسيين يريدون المزيد من التنظيم البيئي. يقول حوالي نصف المواطنين إن الفوائد تفوق التكاليف البيئية (48 بالمائة) ، لكن المواطنين العاديين ليس لهم صوت في القرارات المتخذة (48 بالمائة) والمجتمعات لا تحصل على حصة عادلة من الدخل (49 بالمائة) يذكر أن استطلاعات سابقة أجريت في تونس في الأعوام 2013 و 2015 و 2018 و 2020. وقد تم الانتهاء من ثماني جولات من الدراسات الاستقصائية في ما يصل إلى 39 دولة منذ عام 1999. كما أن استطلاعات الجولة التاسعة (2021/2022) جارية.