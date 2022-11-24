كأس العالم قطر 2022 .. إسماعيل محمد: سنبذل قصارى جهدنا أمام السنغال وننتظر دعم الجماهير

أكّد إسماعيل محمد لاعب المنتخب القطري أن صفحة مباراة افتتاح كأس العالم قطر 2022 أمام المنتخب الإكوادوري تم طيها بالكامل، مشدداً على أن التركيز انصب مباشرة على المواجهة المقررة غداً أمام المنتخب السنغالي على ملعب الثمامة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بهدف التعويض وتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال إسماعيل في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة اليوم:" نسير في الطريق الصحيح بعدما عملنا على تصويب الكثير من الأمور التي حصلت في المباراة السابقة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تسجيل ظهور مغاير والسعي لتحقيق النقاط الثلاث، رغم أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب قوي".





وناشد إسماعيل الجماهير من أجل الوقوف خلف / الأدعم/ مشدداً على أن المنتخب القطري يحتاج إلى دعم الأنصار أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن اللاعبين عقدوا العزم على تقديم أفضل مستوى ممكن والظهور بصورة مشرفة في المباراة بعدما استعد الجميع لها بالصورة المثلى.



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وأضاف اللاعب :"صحيح أن النتائج التي حققتها منتخبات مثل السعودية واليابان بعدما تفوقت على منافسين أقوياء ومرشحين لنيل اللقب، تثير الغيرة عند الجميع، بيد أننا في الوقت نفسه نحاول أن نركز على أنفسنا وعلى جهوزيتنا لخوض المباراة التي تعتبر مهمة ومفصلية، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا حتى نحقق الهدف المنشود".

واضاف إسماعيل: منذ أن بدأنا التحضيرات للمونديال قبل سنوات، كان الهدف أن نظهر بشكل تنافسي ونقدم صورة تشعر الجماهير بالفخر، وما زلنا نمضي خلف هذا الهدف ونريد أن نثبت أننا نملك مستوى أفضل بكثير مما قدمناه في المباراة الأولى.



وناشد إسماعيل الجماهير من أجل الوقوف خلف / الأدعم/ مشدداً على أن المنتخب القطري يحتاج إلى دعم الأنصار أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن اللاعبين عقدوا العزم على تقديم أفضل مستوى ممكن والظهور بصورة مشرفة في المباراة بعدما استعد الجميع لها بالصورة المثلى.وأضاف اللاعب :"صحيح أن النتائج التي حققتها منتخبات مثل السعودية واليابان بعدما تفوقت على منافسين أقوياء ومرشحين لنيل اللقب، تثير الغيرة عند الجميع، بيد أننا في الوقت نفسه نحاول أن نركز على أنفسنا وعلى جهوزيتنا لخوض المباراة التي تعتبر مهمة ومفصلية، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا حتى نحقق الهدف المنشود".واضاف إسماعيل: منذ أن بدأنا التحضيرات للمونديال قبل سنوات، كان الهدف أن نظهر بشكل تنافسي ونقدم صورة تشعر الجماهير بالفخر، وما زلنا نمضي خلف هذا الهدف ونريد أن نثبت أننا نملك مستوى أفضل بكثير مما قدمناه في المباراة الأولى.