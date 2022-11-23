كاس العالم 2022 - المنتخب التونسي يشرع في الإعداد لمباراته الثانية امام أستراليا

شرع المنتخب التونسي يوم الأربعاء في الإعداد لمقابلته الثانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي ستجمعه بنظيره الاسترالي يوم السبت القادم على الساعة الحادية عشرة صباحا على استاد الجنوب لحساب المجموعة الرابعة.





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وأخضع الناخب الوطني جلال القادري اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الدنمارك إلى تدريبات كان خلالها التركيز منصباً على الجانب البدني والفني.أما العناصر التي شاركت في اللقاء الافتتاحي فقد خضعت لبرنامج خاص لإزالة الإرهاق على أن تنضم إلى بقية المجموعة انطلاقا من حصة يوم الخميس المبرمجة على الساعة الثانية ظهرا بتوقيت تونس.وكان المنتخب التونسي خرج بنقطة ثمينة في الجولة الاولى بتعادله مع نظيره الدنماركي بلا اهداف على ملعب المدينة التعليمية بينما فاز المنتخب الفرنسي لحساب المجموعة ذاتها على نظيره الاسترالي 4-1 على استاد الجنوب.